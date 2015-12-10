FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 852

stranger:
Ну что, ниже 1970 делать вообще нех, на 2145 поддержка была мощная, а так интересные уровни все вверху, 23-25, верхняя граица 35 далеко за облаками)
экспирация в пятницу, на новом контракте и посмотрим=)
 
Myth63:
"в первую пятницу после первой среды"

 

stranger:

так я и и имел ввиду что до экспирации в рынке нех делать =) бухаем =))))))))))))))))

Сегодня поеду дачу обогревать и баню мутить.... ещё надо воду в бассеин набрать (= хоть бы скважена не замёрзла....... 

 
Myth63:

Давай)

С наступающим) 

Всех С НАСТУПАЮЩИМ !!!!!!!!!!!!

 
Myth63:

C наступающим чего? )))
 
artikul:
Профессор, я не о том)
stranger:
он с разворотом среднесрочным =)
 
stranger:
Евра бдыщь или не бдыщь? )))
 
artikul:
Евра бдыщь или не бдыщь? )))

Евру между 2070 и 1970 скупать буду. Если дадут. Но по любому после НГ. Также и фунт

 

