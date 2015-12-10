FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 852
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну что, ниже 1970 делать вообще нех, на 2145 поддержка была мощная, а так интересные уровни все вверху, 23-25, верхняя граица 35 далеко за облаками)
экспирация в пятницу, на новом контракте и посмотрим=)
Экспирация 9-го, сын мой)
"в первую пятницу после первой среды"
Экспирация 9-го, сын мой)
"в первую пятницу после первой среды"
так я и и имел ввиду что до экспирации в рынке нех делать =) бухаем =))))))))))))))))
Сегодня поеду дачу обогревать и баню мутить.... ещё надо воду в бассеин набрать (= хоть бы скважена не замёрзла.......
так я и и имел ввиду что до экспирации в рынке нех делать =) бухаем =))))))))))))))))
Сегодня поеду дачу обогревать и баню мутить.... ещё надо воду в бассеин набрать (= хоть бы скважена не замёрзла.......
Давай)
С наступающим)
Всех С НАСТУПАЮЩИМ !!!!!!!!!!!!
Всех С НАСТУПАЮЩИМ !!!!!!!!!!!!
C наступающим чего? )))
Профессор, я не о том)
Профессор, я не о том)
Евра бдыщь или не бдыщь? )))
Евру между 2070 и 1970 скупать буду. Если дадут. Но по любому после НГ. Также и фунт