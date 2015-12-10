FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 633
Лактон,Я не далёкий-поэтому ничего не понял в этом мультике. Можешь объяснить вкратце-где там деньги,которые можно было бы взять? Спасибо.
Ответ простой - везде. Для чего это кажут - элементарно! ограничить случайность!
деньги везде далеко не для всех... стаканы - дискретизация вроде круче, чем тики, но денег ведь не возьмёшь...
входы по старшим тф тоже не лучше - просто времени больше подумать о своём ничтожестве...
арбитраж - ловить простым смертным негде и нечего...
вывод - есть нечто усредняющее... возможность дающее входящему не упасть сразу и хотя бы по б.у. неоднократно переиграть...
Зорич про первое - согласен, это и есть более частая ошибка по сути, приводящая к результату по моему посту выше.
По второй строке - наличие ТФ - это индикатор истории поведения цены, больше ничего интересного в этом нет
По третьей - стопудово
По четвертой - усреднение - некоторый шанс, позволяющий либо исправить ошибку, либо слить
и опять же обезопасив все риски приходим к 50 на 50....
в рулетку что ли годами играемся... ?...
усредняющее:
да. Стакан приближает такое соотношение к равенству.
Я придерживаюсь мнения, что пока не поймешь физический смысл форекса, смысла нет торговать на реальные деньги.
усредняющее:
убери нижнюю красную и готово.
по правилам три входа
и готово...