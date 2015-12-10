FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 633

Короче,Мы метатрейдер как бы поругали и вместе с тем-тут же и подтвердили,что без него Мы никуда..............к жене такое отношение бывает.
 
gnawingmarket:
Лактон,Я не далёкий-поэтому ничего не понял в этом мультике. Можешь объяснить вкратце-где там деньги,которые можно было бы взять? Спасибо.
Ответ простой - везде. Для чего это кажут - элементарно!  ограничить случайность!
наоборот. повторюсь - рынок - это изначально лок состоящий из покупателя и продавца. случайность тут необходима как воздух, чтобы получилось соотношение и тех и других 50 на 50. такое соотношение увеличивает спред, оборачиваемость и оборот.
 
   деньги везде далеко не для всех... стаканы - дискретизация вроде круче, чем тики, но денег ведь не возьмёшь...

   входы по старшим тф тоже не лучше - просто времени больше подумать о своём ничтожестве...

   арбитраж - ловить простым смертным негде и нечего...

   вывод - есть нечто усредняющее... возможность дающее входящему не упасть сразу и хотя бы по б.у. неоднократно переиграть... 

Зорич про первое - согласен, это и есть более частая ошибка по сути, приводящая к результату по моему посту выше.

По второй строке - наличие ТФ - это индикатор истории поведения цены, больше ничего интересного в этом нет

По третьей - стопудово

По четвертой - усреднение - некоторый шанс, позволяющий либо  исправить ошибку, либо слить 

 
   и опять же обезопасив все риски приходим к 50 на 50....

  в рулетку что ли годами играемся... ?... 

 

усредняющее:


да. Стакан приближает такое соотношение к равенству.

Я придерживаюсь мнения, что пока не поймешь физический смысл форекса, смысла нет торговать на реальные деньги.

убери нижнюю наклонную красную и готово. продай сверху и не парься.
 
по правилам три входа

и готово...

