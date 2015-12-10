FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 359
Давай по теме
gnawingmarket, говорил уровни на кроссах не видишь. Уровень?
по скрину пробойники внизу 2 линии, вверху то же 2 для коррекции. Цена вошла в зону 3х пиков лоу - там масса стопов за ними - да и не серьёзно это тройное дно )))))) сказки
Если у него нет стопов, то проще рассчитать средний лот и его использовать.
Правильно, так где то, и второй на 84 нарисовал) И цель 72 и дальше, все то же самое.
Ты давай дальше, это скрин не тебе был.
вот смотри другая история цель 116.50, выцеливает в низ и никак не дают текущие продажи - приходится стопить. (никто не знает когда начнётся коррекция, может сейчас...)
сам же спросил - до кедова пружинка работает, в уровнях и ответ.
а по другому, если ручками торгуешь, я даже и не знаю.
Подробнее.
Садишься и смотришь просадку по сделкам по каждому инструменту, выводишь среднюю просадку, дальше средняя просадка, количество торгуемых инструментов и процент риска от депо=средний лот. Все.
Средняя просадка 300, инструментов 10, депо 10000, максимальный риск от депо 10%, т.е. 1000, лот 0.03-4. После перевода в бу риск по сделке снимается.
Ишимsan,этот уровень Я знал ещё когда пришёл на фору и помру Он будет......короче которые.........