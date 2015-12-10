FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 359

stranger:

Давай по теме 

gnawingmarket, говорил уровни на кроссах не видишь. Уровень?

 

по скрину пробойники внизу 2 линии, вверху то же 2 для коррекции. Цена вошла в зону 3х пиков лоу - там масса стопов за ними - да и не серьёзно это тройное дно )))))) сказки 

stranger:
Если у него нет стопов, то проще рассчитать средний лот и его использовать.
можно. всё равно считать ему надо, по любому - хочет он этого или нет. деньги любят счет.
 
Ishim:

Правильно, так где то, и второй на  84 нарисовал) И цель 72 и дальше, все то же самое.

Ты давай дальше, это скрин не тебе был. 

 

 
Ishim:

Ишимsan,этот уровень Я знал ещё когда пришёл на фору и помру Он будет......короче которые.........
 
stranger:
Подробнее.
 
stranger:

Правильно, так где то, и второй на  84 нарисовал) И цель 72 и дальше, все то же самое.

Ты давай дальше, это скрин не тебе был. 

вот смотри другая история цель 116.50, выцеливает в низ и никак не дают текущие продажи - приходится стопить. (никто не знает когда начнётся коррекция, может сейчас...) 

 
_new-rena:

сам же спросил - до кедова пружинка работает, в уровнях и ответ.

а по другому, если ручками торгуешь, я даже и не знаю.

Буду думать.
 
gnawingmarket:
Подробнее.

Садишься и смотришь просадку по сделкам по каждому инструменту, выводишь среднюю просадку, дальше средняя просадка, количество торгуемых инструментов и процент риска от депо=средний лот. Все.

Средняя просадка 300, инструментов 10, депо 10000, максимальный риск от депо 10%, т.е. 1000, лот 0.03-4. После перевода в бу риск по сделке снимается.

 
stranger:
Садишься и смотришь просадку по сделкам по каждому инструменту, выводишь среднюю просадку, дальше средняя просадка, количество торгуемых инструментов и процент риска от депо=средний лот. Все.
Буду считать-возможно потребуются вопросы.
 
gnawingmarket:
Ишимsan,этот уровень Я знал ещё когда пришёл на фору и помру Он будет......короче которые.........
я тут не причом, это Стренджа уровень.
