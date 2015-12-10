FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 585
всё нормально, уехал.. (за премиейййййй)
сдаю КУКЛА с потрошками
он купил давно, кинул байщиков, пошел САМ в бай до тейка
и так всегда идет загон цены в противоположную сторону
по луню последние брызги
кто оседлает, прокатит не хило...
Хорошо, что ты сказал, не знал))) Добрал ниже.
Рена, тебе там по стопам нашлепали по ауди?)
Как раз пришел, а тут у клюбі танці
Разогнал нах)))
Желающие евроауд продать месяц толпами каждый день прибегали, как созрел - никого, тишина...
По луню - Полоз одобряет! )
*Полоз: Никто не должен удивиться, когда ФРС повысит ставки )))))))))))))))))) - никогда
Хто такой?)
Глава банка Канады
