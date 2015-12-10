FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 585

Новый комментарий
[Удален]  
Ishim:
всё нормально, уехал..    (за премиейййййй)
я тоже, пойду посплю до вечера.
 
Да, надо пойти прошырнуться, вечером сбор урожая)))
 
stranger:

сдаю КУКЛА с потрошками

он купил давно, кинул байщиков, пошел САМ в бай до тейка

и так всегда идет загон цены в противоположную сторону


 
По луню - Полоз одобряет! )
 

по луню последние брызги

кто оседлает, прокатит не хило...

 
Ilij:

сдаю КУКЛА с потрошками

он купил давно, кинул байщиков, пошел САМ в бай до тейка

и так всегда идет загон цены в противоположную сторону


Хорошо, что ты сказал, не знал))) Добрал ниже.

Рена, тебе там по стопам нашлепали по ауди?) 

Как раз пришел, а тут у клюбі танці  

Разогнал нах))) 

Желающие евроауд продать месяц толпами каждый день прибегали, как созрел - никого, тишина... 

 
21april:
По луню - Полоз одобряет! )
Хто такой?)
 

*Полоз: Никто не должен удивиться, когда ФРС повысит ставки )))))))))))))))))) - никогда 

 
stranger:
Хто такой?)

Глава банка Канады

 
kwinto:

 - никогда 

ссылка на регистрацию ведёт, уберите, призрак бана стоит за этим постом :-)
1...578579580581582583584585586587588589590591592...871
Новый комментарий