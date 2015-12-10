FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 255
почему GBPUSD не упасть до 1,548
Значит в кроссы заглядываешь.............скажу:
так ну не будем о таком примитиве =) это мы уже прошли =)
а 3 дня назад смеялся над кроссоводами )))) евру бросил ((( (или она его)
дак тобой оч. не плохой стейт был показан. развивай свою тему лучше.
принцип правильный там, как я понял. продать дорого и т.д.....
тока жадный ты. в этом беда. заделай маржу максимум в 3% и продолжай
дак таких систем не сложно нарисовать
это не проблем.
Прооблема в долговечности, или, как бы я сказал, в возможности советника определять "настроение" рынка.
например:
Есть советник-А, Советник-Б, советник-В
на этой неделе, прибылен советник-а, на следующей неделе прибылен будет или советник-б, или советник-в
но на прошлой неделе, был прибылен советник-в
Вот и носишься, как дурень со ступой.
одну неделю - утраивает депозит. вторую неделю - сливает подчистую...
Шаман, так заняться вообще нех чем, абсолютно, уж все пересмотрел, перечитал, хз чего еще))) Скучно)
предложу, например, интересное дело
автоматизировать свою торговую стратегию.
Есть торговая стратегия? Набор правил? - Можно автоматизировать (теоретически) =)
а 3 дня назад смеялся над кроссоводами )))) евру бросил ((( (или она его)
Ясно и понятно,что кроссы математические дети основных пар и логика движения в них есть,только более запутанная и трудно контролируемая............трейдера с короткими стопами вышибать будет,пока в нуль не превратит.
