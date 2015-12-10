FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 255

IRIP:
почему GBPUSD не упасть до 1,548
Сейчас пара как Алиса в стране чудес-возможно всё.
 
gnawingmarket:

Значит в кроссы заглядываешь.............скажу:


а 3 дня назад смеялся над кроссоводами )))) евру бросил ((( (или она его) 
 
IRIP:

так ну не будем о таком примитиве =) это мы уже прошли =)

торгуй каналы - сейчас это рабочий паттерн. (поменяется напишу)
 
Ishim:
Шаман, так заняться вообще нех чем, абсолютно, уж все пересмотрел, перечитал, хз чего еще))) Скучно)
 
_new-rena:

дак тобой оч. не плохой стейт был показан. развивай свою тему лучше.

принцип правильный там, как я понял. продать дорого и т.д.....

тока жадный ты. в этом беда. заделай маржу максимум в 3% и продолжай

дак таких систем не сложно нарисовать

это не проблем.

 

Прооблема в долговечности, или, как бы я сказал, в возможности советника определять "настроение" рынка.
например:

 Есть советник-А, Советник-Б, советник-В

на этой неделе, прибылен советник-а, на следующей неделе прибылен будет или советник-б, или советник-в

но на прошлой неделе, был прибылен советник-в

Вот и носишься, как дурень со ступой.

одну неделю - утраивает депозит. вторую неделю - сливает подчистую...  

 
stranger:
Шаман, так заняться вообще нех чем, абсолютно, уж все пересмотрел, перечитал, хз чего еще))) Скучно)

предложу, например, интересное дело

автоматизировать свою торговую стратегию.

 

Есть торговая стратегия? Набор правил? - Можно автоматизировать (теоретически) =) 

 
ЭВМ нужна!
 
Ishim:
а 3 дня назад смеялся над кроссоводами )))) евру бросил ((( (или она его) 
Ясно и понятно,что кроссы математические дети основных пар и логика движения в них есть,только более запутанная и трудно контролируемая............трейдера с короткими стопами вышибать будет,пока в нуль не превратит.
 
gnawingmarket:
Ясно и понятно,что кроссы математические дети основных пар и логика движения в них есть,только более запутанная и трудно контролируемая............трейдера с короткими стопами вышибать будет,пока в нуль не превратит.
с короткими везде будут вышибать, на кроссах есть преимущество перед мажорами. (в ТА конечно заработок от лота зависит)
IRIP:

дак таких систем не сложно нарисовать

это не проблем.

 

Прооблема в долговечности, или, как бы я сказал, в возможности советника определять "настроение" рынка.
например:

 Есть советник-А, Советник-Б, советник-В

на этой неделе, прибылен советник-а, на следующей неделе прибылен будет или советник-б, или советник-в

но на прошлой неделе, был прибылен советник-в

Вот и носишься, как дурень со ступой.

одну неделю - утраивает депозит. вторую неделю - сливает подчистую...  

не а. советник один, тока он следит за рынком и меняет цели
