artikul:

Евра нарисовала нижнюю цель 2050 с походом через перехай 2230 (точно не скажу где) ))) Тренд медвежий, прога до сих пор в покупках )))

 

А это  параболик  точками ?  Стандартный или  переделаный ?

спасибо !
 

Кто-то празднует )))

 

 

 
tuma88:
А это  параболик  точками ?  Стандартный или  переделаный ?

спасибо !
Стандартный ))) Пожалуйста )))
 
artikul:
Стандартный ))) Пожалуйста )))
Спасибо)))
server:
оооо! душевно)))
artikul:

Кто-то празднует )))

да у них там это уже систематически. было как то по золоту залепили котир вертикалью от 1,2 до 1,4...., я уж чуть не купиллл тогда, причем за наличные ))))
tuma88:
Приветик !

Еврушка  и не пробиваемые машки  рулят  :-)


МИФ ! а  что  с  мониторингом ? закрыл ?  почему ? каковы итоги ?

Спасибо !

почитай блог =) закрыто так как проверку то что конкретно тестил прошло на ура. теперь внедрю торговлю также с мониторингом. 

на том счёте осталось только 2 тестовых стратегии. их пока нет смысла мониторить, Допиливаю=)

 

В период с конца декабря и до середины января рынок находится в стабильном ценовом диапазоне.

Это означает, что рынок становится наиболее безопасным за счет стабильных цен (без банковских спекуляций), а также за счет спокойного и предсказуемого поведения.

Посмотрите пример реального рынка на данный момент:



В течение указанного периода на графике, Вы могли открыть 5 сделок, каждая с прибылью около 30 пунктов.

Открыв 5 стандартных сделок на рынке по данной стратегии, Вы могли заработать 1500$.

 
Если открывать так как написано на скрине то да)

А еще вы могли бы жить на Гавайях если бы летом продали рубль и нефть... 

 

Люблю искусство.


