FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 618

pako:
бот еще не рисует, только считает

и не надо рисовать - смысла нет.

у меня тоже не рисует....

лучше на экран всяку полезну инфу выводить вместо графика.

у меня к примеру новости, скроллинг и состояние сделок, характеристики и состояние счета, характеристики и состояние инструментов и всё то, что приходится смотреть через закладки или другие окна и сайты.

короче говоря - всё в одном экране.

и всё это средствами MQL4. Язык мне очень нравится, если честно.

 
Пора переходить на новый уровень - MQL5.
 

лунь запродан

нуно и фунтика взять под занавес:


 
По ауди. Если этот уровень устоит, то идем к 85, пробиваем - к 90.
 
Ilij:

лунь запродан

нуно и фунтика взять под занавес:


Вот эт ты зря)

И я зря. Закрыл. В начале недели будем на 58, может и 59, а оотуда думаю к 5550-56. 

 
pako:

я на пятерке уже больше года, чет привык 

рисанул

 

здесь бот не прицеплен, поэтому нет продажи

и стратегию нужно поменять, чтобы в данном случае не продавал, а покупал от красных

а мож и нет, посмотреть еще нужно 

Фунт пока продавать незя)

 

pako:

я на пятерке уже больше года, чет привык 

рисанул

 

здесь бот не прицеплен, поэтому нет продажи

и стратегию нужно поменять, чтобы в данном случае не продавал, а покупал от красных

а мож и нет, посмотреть еще нужно 

со стрелкой - правильно, поздновато правда у тебя уровень определился, могло уже сегодня к красным убежать, потому и поинтересовался я у Стренжа вчера, думал может смысл есть с нинзи инфу пощупать и там тихо было.

уровней у тебя слишком много. вообщем поприкидывай....

barabashkakvn:
Пора переходить на новый уровень - MQL5.
можно, тока 4-ый понятней и сразу ошибку видно, т.к. код всё таки поменьше получается.
_new-rena:
можно, тока 4-ый понятней и сразу ошибку видно, т.к. код всё таки поменьше получается.
почему поменьше? в пятерке через классы , коду 10 строчек
pako:
почему поменьше? в пятерке через классы , коду 10 строчек
5-рка новая тема для меня. у меня готово уже всё в принципе, так что осталось тока надежности добавить и наверное уже всё, больше смысла нет писать.
