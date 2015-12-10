FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 618
бот еще не рисует, только считает
и не надо рисовать - смысла нет.
у меня тоже не рисует....
лучше на экран всяку полезну инфу выводить вместо графика.
у меня к примеру новости, скроллинг и состояние сделок, характеристики и состояние счета, характеристики и состояние инструментов и всё то, что приходится смотреть через закладки или другие окна и сайты.
короче говоря - всё в одном экране.
и всё это средствами MQL4. Язык мне очень нравится, если честно.
лунь запродан
нуно и фунтика взять под занавес:
Вот эт ты зря)
И я зря. Закрыл. В начале недели будем на 58, может и 59, а оотуда думаю к 5550-56.
я на пятерке уже больше года, чет привык
рисанул
здесь бот не прицеплен, поэтому нет продажи
и стратегию нужно поменять, чтобы в данном случае не продавал, а покупал от красных
а мож и нет, посмотреть еще нужно
Фунт пока продавать незя)
со стрелкой - правильно, поздновато правда у тебя уровень определился, могло уже сегодня к красным убежать, потому и поинтересовался я у Стренжа вчера, думал может смысл есть с нинзи инфу пощупать и там тихо было.
уровней у тебя слишком много. вообщем поприкидывай....
Пора переходить на новый уровень - MQL5.
можно, тока 4-ый понятней и сразу ошибку видно, т.к. код всё таки поменьше получается.
почему поменьше? в пятерке через классы , коду 10 строчек