FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 703
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зорич что-то убивается-бездну слезами хочет наполнить...............
И как у Вас невров хватает на мажорах сидеть. Живые пары_аналитеги Кукла напрямую Вас имеют...Жах! Ко Мне-е-е!
.......Я на кроссах пукаю:
.......Я на кроссах пукаю:
Но на евробакс можно и глянуть со своей колокольни:
195пп за день...рублёвые фантазии и Европу опустили похоже,слышал,особенно банки "Райфф..." и "Сосьете..."
....Покупать рано.
Володя,Ты не успел разбаниться и опять бурду выкладываешь..........а ТА заниматься есть время?
Он поёт. )))
Этот стон на Руси песней зовется?))))
какие мнения по Ене?
вход, ТР?
какие мнения по Ене?
вход, ТР?
Так по моему все знают, вход желтая, если цена ниже, то тп внизу)
По йене бай 118-118.04 тп 126