gnawingmarket:
Зорич что-то убивается-бездну слезами хочет наполнить...............
Он поёт. )))
 

И как у Вас невров хватает на мажорах сидеть. Живые пары_аналитеги Кукла напрямую Вас имеют...Жах! Ко Мне-е-е!

.......Я на кроссах пукаю:

 

Но на евробакс можно и глянуть со своей колокольни:

 

195пп за день...рублёвые фантазии и Европу опустили похоже,слышал,особенно банки "Райфф..." и "Сосьете..."

....Покупать рано.

 
Kino:

 Володя,Ты не успел разбаниться и опять бурду выкладываешь..........а ТА заниматься есть время? 

Как по мне ТА не работает, есть только вероятность и управление рисками.
 
tol64:
Он поёт. )))

Этот стон на Руси песней зовется?))))

 

 

 

какие мнения по Ене?

вход, ТР?

 
Ilij:

какие мнения по Ене?

вход, ТР?

Так по моему все знают, вход желтая, если цена ниже, то тп внизу)

По йене бай 118-118.04 тп 126

 
Продолжаем разговор ))) Допустим с блохами надо бороться самым беспощадным образом ))) Они путают все карты )))
