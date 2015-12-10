FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 351
Что такое какой то там нацбанк в мировых игрищах? Ноль.
А где все усешные трейдеры, на работу ушли?))))
Я сегодня только еврофунт продал, а так тоже пас пока.
А теперь и чиф в бу, хорош сопротивление на 9683 обстукивать.
все на снимках...
на часе бай палки ща нарисует, три входа в сел по плану: сразу от образования, от 50%, 161,8 коррекции
ТР 2398
почем фунт на откат?
Понимаешь,присутствующих вводит в ступор Твоя супер точная 5-ти значная фибо и разворотная фигура,т.к. у Элиотта волновая теория............а разворотная-это если выпрямить ноги,согнуться в поясе и опереться локтями на стол,затем высоко поднять голову,круто повернуть её в сторону,чтобы видно было зад и тогда горизонтальная линия по заднице и будет касательная разворотной фигуры........собственно,о которой Ты и упоминаешь. Успехов.
Да им то что, у них свои игры)
А шаману придется новые висяки пересиживать)
Пако, привет, ты где шаришься?)