FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 351

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:

Что такое какой то там нацбанк в мировых игрищах? Ноль.

А где все усешные трейдеры, на работу ушли?)))) 

поколбасило и норм. поза есть. можно уже смотреть немножка - чо да как. я то открылся и закрылся чуток, проста не афиширую больше.
 

Я сегодня только еврофунт продал, а так тоже пас пока.

А теперь и чиф в бу, хорош сопротивление на 9683 обстукивать.

[Удален]  
stranger:

Я сегодня только еврофунт продал, а так тоже пас пока.

А теперь и чиф в бу, хорош сопротивление на 9683 обстукивать.

чиф у меня очень редко открывается. хоть он и пытается на еврика в зеркалку быть похож, но уровни по нему всё равно слабые.
[Удален]  
Ilij:

все на снимках...

на часе бай палки ща нарисует, три входа в сел по плану: сразу от образования, от 50%, 161,8 коррекции

ТР 2398

2360

2300 

[Удален]  
pako:

2360

2300 

по еврику щас цель, которую Стренж на прошлой неделе озвучил не на скрине а в посте по позжа - один в один. а ниже - время покажет
 
pako:

2360

2300 

Пако, привет, ты где шаришься?)
 

почем фунт на откат?


 
gnawingmarket:
Понимаешь,присутствующих вводит в ступор Твоя супер точная 5-ти значная фибо и разворотная фигура,т.к. у Элиотта волновая теория............а разворотная-это если выпрямить ноги,согнуться в поясе и опереться локтями на стол,затем высоко поднять голову,круто повернуть её в сторону,чтобы видно было зад и тогда горизонтальная линия по заднице и будет касательная разворотной фигуры........собственно,о которой Ты и упоминаешь. Успехов.
Cтренджер так торгует и довольно успешно!, а я пока не могу (((( (только из командировки поясница ноет(((()
 
stranger:

Да им то что, у них свои игры)

А шаману придется новые висяки пересиживать) 

да и всё пока
[Удален]  
stranger:
Пако, привет, ты где шаришься?)
привет,  со временем сейчас не очень
1...344345346347348349350351352353354355356357358...871
Новый комментарий