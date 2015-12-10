FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 361

Silent:
Мудрствуете, господа? Привет всем.
Под долгосрок попадают ценные бумаги, облигации, кредиты странам и всякая такая хрень. Т. е., прямо не торгуется, но конвертируется, обеспечивая спрос/предложение. Так думаю.
там одна проблема если открыть W1 то увидите флет - вот они в этом флете бултыхаются. (банальное пересиживание)
 
ValeraY:
Уважаемые, а что про нефть думаете?
Так говорили же - на 55 начнем думать о покупках, но только начнем))) А так - смотри сопротивление на 77.30.
 
Ishim:
там одна проблема если открыть W1 то увидите флет - вот они в этом флете бултыхаются. (банальное пересиживание)
Продавцы евро по 2380?))))))) 
Мой прогноз на завтра - стонов будет..., Кукл покажет чо он хотел...

до завтра!

 
stranger:
Продавцы евро по 2380?))))))) 
да тут на неделю зависли - может стоп будет? )))
 
Ishim:
там одна проблема если открыть W1 то увидите флет - вот они в этом флете бултыхаются. (банальное пересиживание)

А если года?

 
_new-rena:

Мой прогноз на завтра - стонов будет..., Кукл покажет чо он хотел...

Зорич забурел, даже не отзывается)))
 
Приветик !
1,2490 Еврочка.
Можно  присолить немного  ))) на  удачу.

Спасибо !
 
tuma88:
Приветик !
1,2490 Еврочка.
Можно  присолить немного  ))) на  удачу.

Спасибо !
Я Азбуку тут для кого читал? 
 
stranger:
Я Азбуку тут для кого читал? 

здесь интересней

http://auto.vesti.ru/doc.html?id=597294&vesti

Устал раб на галерах грести - пора и в лимузин за 8 млрд. пересесть - возраст таки берет свое. Что вы тут все так огневались? За заслуги перед растерзанным отечеством и нищим народом. у Вовы должен быть отечественный авто соответствующий имиджу страны.в совдепии главы страны стыдились выезжать в народ на инорамках,ездили на зилах-газах...
