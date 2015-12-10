FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 361
Мудрствуете, господа? Привет всем.
Под долгосрок попадают ценные бумаги, облигации, кредиты странам и всякая такая хрень. Т. е., прямо не торгуется, но конвертируется, обеспечивая спрос/предложение. Так думаю.
Уважаемые, а что про нефть думаете?
там одна проблема если открыть W1 то увидите флет - вот они в этом флете бултыхаются. (банальное пересиживание)
Мой прогноз на завтра - стонов будет..., Кукл покажет чо он хотел...
до завтра!
Продавцы евро по 2380?)))))))
А если года?
1,2490 Еврочка.
Можно присолить немного ))) на удачу.
Спасибо !
Приветик !
Я Азбуку тут для кого читал?
здесь интересней
http://auto.vesti.ru/doc.html?id=597294&vesti