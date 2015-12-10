FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 787
По полю за пипками бегали)))
а, ну правильно тоды)))
я Ильюхины рельсы пробую между делом. очень легко автоматизируется. На демке гоняю. посмотрим....
Нет там никого, как говорит Сенсей)
А что, Илью тоже?
на пару веселее видимо)))
а профит с рельсов - замучился реально. неделю уже маюсь... пока что 50/50
Красиво всё таки по евре заигрались.
Сейчас так логично было бы устроить безоткат и рухнуть к паритету ;-)
Опять я виноват?)
а ведь с последней ухтышки вниз ползёт около 14к контрактов ыыыыыыыыыы.............
И мы с ними)
или безотскок?
если будет паритет, то Европа будет пьянствовать месяц небось )))) слабо верится. цель в 1.21 пока не бита. а это пока что не булка с маслом)))
