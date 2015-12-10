FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 787

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:
По полю за пипками бегали)))

а, ну правильно тоды)))

я Ильюхины рельсы пробую между делом. очень легко автоматизируется. На демке гоняю. посмотрим....

 
_new-rena:

а, ну правильно тоды)))

я Ильюхины рельсы пробую между делом. очень легко автоматизируется. На демке гоняю. посмотрим....

Нет там никого, как говорит Сенсей)

А что, Илью тоже?  

 
stranger:

Нет там никого, как говорит Сенсей)

А что, Илью тоже?  

Если бы ты не открыл ветку, Учитель был бы жив )))
[Удален]  
stranger:

Нет там никого, как говорит Сенсей)

А что, Илью тоже?  

на пару веселее видимо)))

а профит с рельсов - замучился реально. неделю уже маюсь... пока что 50/50

 

Красиво всё таки по евре заигрались.

Сейчас так логично было бы устроить безоткат и рухнуть к паритету ;-)

 
[Удален]  
а ведь с последней ухтышки вниз ползёт около 14к контрактов ыыыыыыыыыы.............
 
artikul:

Опять я виноват?)

Myth63:
а ведь с последней ухтышки вниз ползёт около 14к контрактов ыыыыыыыыыы.............

И мы с ними) 

[Удален]  
Silent:

Красиво всё таки по евре заигрались.

Сейчас так логично было бы устроить безоткат и рухнуть к паритету ;-)

или безотскок?

если будет паритет, то Европа будет пьянствовать месяц небось )))) слабо верится. цель в 1.21 пока не бита. а это пока что не булка с маслом)))

 
_new-rena:

или безотскок?

если будет паритет, то Европа будет пьянствовать месяц небось ))))

Безотскок иль безоткат, для кого-то это ад. ))
1...780781782783784785786787788789790791792793794...871
Новый комментарий