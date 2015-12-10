FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 232

stranger:
Цели 1.5925 и 1.63.
хм, а я продал по видимому. ну программа работает, сам то я не смогу - человеческий фактор, сигареты, ночная работа - не в пользу
 
Ilij:

евру прикрыл 1 пунктом

купил также фунта:


Не, плохой вход, 5633-35, вот там и подожду.
stranger:
Сплю я по ночам, будущего не вижу, лося по йене ночью заработал, в общем, старый стал)))
енька похоже тебя как раз и ждала )))
 
Так-с... ну вот и aud в капкан угодил.
 

Многие беды из-за спешки, Илья. Евро

 

Bicus:
Так-с... ну вот и aud в капкан угодил.
вверх / вниз ?
 
_new-rena:

легче увидеть замануху

а на кроссах - я тебе уже показывал, что там у кукла вариантов мульон

Согласен.
 
stranger:
Так зачем было огород городить, есть же слово логика?)
..........И то правда!
 
Bicus:
Так-с... ну вот и aud в капкан угодил.
Тоже тыкнул отложку на 8553 со стопом 20 пип, глянем выживет ли.
 

Такие дела...

 

