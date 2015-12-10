FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 232
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цели 1.5925 и 1.63.
евру прикрыл 1 пунктом
купил также фунта:
Сплю я по ночам, будущего не вижу, лося по йене ночью заработал, в общем, старый стал)))
Многие беды из-за спешки, Илья. Евро
Так-с... ну вот и aud в капкан угодил.
легче увидеть замануху
а на кроссах - я тебе уже показывал, что там у кукла вариантов мульон
Так зачем было огород городить, есть же слово логика?)
Так-с... ну вот и aud в капкан угодил.
Такие дела...