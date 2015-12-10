FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 661

_new-rena:
не срослось? ну чтож... значит моё...
не расстраивайся - работай!
Ishim:
не расстраивайся - работай!
ни капельки не расстраиваюсь. лучшего времени для работы и не придумать. т.е. счас не совсем понятно - куды двинет шаловливая цена. зато индюки повикидывались. работаю тока над кукловскими замашками, чтобы не замахивался на моё депо))))
 
_new-rena:

Я думаю, что вынесло почти всех байщиков по рублю к чертям собачьим... рубль вернулся - в начало вчерашнего дня на исходную . если нет - то вернут, причем в легкую)))))

http://www.kommersant.ru/doc/2634429 

ох как мерзко...  

 
А, что было раньше:  Как высосать из пальца(истории) информацию и математически рассчитать движение валют... ) Но индустрия...
IRIP:

ох как мерзко...  

не мерзко это ни капли. трениуют котировку. пока курс рубля не найдёт свою цену,  так и будет. так что торговать им не очень то

лично я ни одного ордера ещё не попробовал по нему и не собираюсь

мерзко вчера тут рубь  гнобили....

 
_new-rena:

не мерзко это ни капли. трениуют котировку. пока курс рубля не найдёт свою цену,  так и будет. так что торговать им не очень то

лично я ни одного ордера ещё не попробовал по нему 

Вчера решил продать usdrub на закрытии. Сегодня закрыл профит. Повезло. ))
21april:
А, что было раньше:  Как высосать из пальца(истории) информацию и математически рассчитать движение валют... ) Но индустрия...
и не только. не забывай ММ и РМ. Кстати, банк не выставлял котировку 67, максимум 64. результат в котировке на утро - 60. Получилась чисто куклова работа. вот кто мерзок, дак это кукл
 

Евро достиг 81 рубля, доллар – почти 65 рублей http://russian.rt.com/article/64686 

Вообще, думаю, цель евро 100

доллар 75-78 руб.

 

IRIP:

Вообще, думаю, цель евро 100

доллар 75-78 руб.

 

вернулись на вчерашнюю цену. ну ппц. чую, ща полетят головы с высоких постов................ или начнут искать кукла
 

Шаман, а че график то пустой, просто как услышал что вы с Ильей хотите евру продать, то моя плакаль(((

 

