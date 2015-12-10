FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 661
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не срослось? ну чтож... значит моё...
не расстраивайся - работай!
Я думаю, что вынесло почти всех байщиков по рублю к чертям собачьим... рубль вернулся - в начало вчерашнего дня на исходную . если нет - то вернут, причем в легкую)))))
http://www.kommersant.ru/doc/2634429
ох как мерзко...
ох как мерзко...
не мерзко это ни капли. трениуют котировку. пока курс рубля не найдёт свою цену, так и будет. так что торговать им не очень то
лично я ни одного ордера ещё не попробовал по нему и не собираюсь
мерзко вчера тут рубь гнобили....
не мерзко это ни капли. трениуют котировку. пока курс рубля не найдёт свою цену, так и будет. так что торговать им не очень то
лично я ни одного ордера ещё не попробовал по нему
А, что было раньше: Как высосать из пальца(истории) информацию и математически рассчитать движение валют... ) Но индустрия...
Евро достиг 81 рубля, доллар – почти 65 рублей http://russian.rt.com/article/64686
Ещё
Вообще, думаю, цель евро 100
доллар 75-78 руб.
Евро достиг 81 рубля, доллар – почти 65 рублей http://russian.rt.com/article/64686
Ещё
Вообще, думаю, цель евро 100
доллар 75-78 руб.
Шаман, а че график то пустой, просто как услышал что вы с Ильей хотите евру продать, то моя плакаль(((