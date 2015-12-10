FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 722
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну как в зеркале )))), конкретный вопрос где находится кукл? (думаю никто не знает ))) )
доп. по дзену - если в зеркале никто не отражается те его нет (зеркала!)
ну как в зеркале )))), конкретный вопрос где находится кукл? (думаю никто не знает ))) )
Я, я , я скажу.. в Воронеже?...
почему бездна (не усугубляйте), любой предмет - в практике называется концентрация. (объяснение многословное и непонятное по факту - твоя энергия (зрительная - то же оттуда - человек 80% энергии тратит на зрение) потечёт и обратно от предмета к глазам - эффект ты будешь от предмета видеть себя смотрящего, как то так...)
Согласен.
нет конечно (((( (не зная этой простой вещи ... Какие могут быть перспективы - там где ОН хозяин(((()
Сливай воду, ОН ее не отпускает)))
ну это я сам читал ))) (практиковал маленько - не видел конечно во время ,, НО но был один спонтанный выход из тела я был за рулём и оказался сзади за собой! - завязал с этим!)
Хорошо хоть не позади машины
Согласен.
Сливай воду, ОН ее не отпускает)))