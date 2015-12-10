FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 722

stranger:

ну как в зеркале )))), конкретный вопрос где находится кукл? (думаю никто не знает ))) )

 

доп. по дзену - если в зеркале никто не отражается те его нет (зеркала!) 

 
Ishim:
ну как в зеркале )))), конкретный вопрос где находится кукл? (думаю никто не знает ))) )
Я, я , я скажу.. в Воронеже?... 
 
stranger:
Я, я , я скажу.. в Воронеже?... 
нет конечно (((( (не зная этой простой вещи ... Какие могут быть перспективы - там где ОН хозяин(((()
 
Ishim:
почему бездна (не усугубляйте), любой предмет - в практике называется концентрация. (объяснение многословное и непонятное по факту - твоя энергия (зрительная - то же оттуда - человек 80% энергии тратит на зрение) потечёт и обратно от предмета к глазам - эффект ты будешь от предмета видеть себя смотрящего, как то так...)
Согласен. 
 
gnawingmarket:
Согласен. 
ну это я сам читал ))) (практиковал маленько - не видел конечно во время ,, НО но был один спонтанный выход из тела я был за рулём и оказался сзади за собой! - завязал с этим!)
 
Ishim:
нет конечно (((( (не зная этой простой вещи ... Какие могут быть перспективы - там где ОН хозяин(((()

Сливай воду, ОН ее не отпускает)))

 

 
Ishim:
ну это я сам читал ))) (практиковал маленько - не видел конечно во время ,, НО но был один спонтанный выход из тела я был за рулём и оказался сзади за собой! - завязал с этим!)
Хорошо хоть не позади машины 
 
stranger:
Хорошо хоть не позади машины 
ты знаешь было не до шуток! (но это было мгновение.... пару мыслей.... но спину свою я запомнил ))))))
 
gnawingmarket:
Согласен. 
Только перемешано с психоанализом,но мысль понятна. 
 
stranger:

Сливай воду, ОН ее не отпускает)))

 

так вот чем отличается стоп от ТП , когда цена уходит ниже ордера - начинается работа с удачей, с везением )))), ничего не делаешь просто ждёшь - кукл тут бессилен!
