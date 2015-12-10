FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 213

Новый комментарий
 

Всем хай)

Учитель, будешь себя вести как в пятницу, отправлю в ясельную группу))) 

 

По поводу стратежек. Вам тут люди сделки выкладывают, вменяемых имею в виду, так они все торгуют от уровней, от стопа)

Про евро. Вменяемый чел посмотрел бы ее средний ход в день и забыл бы о ней. 

 
stranger:

Всем хай)

Учитель, будешь себя вести как в пятницу, отправлю в ясельную группу))) 

не пугай - пуганые))), ретест трендовой будет или селл доливать или куплю в 23. )))))))

 
Ishim:

не пугай - пуганые))), ретест трендовой будет или селл доливать или куплю в 23. )))))))

Что ты там накалякал опять?))))

 

 
stranger:

Что ты там накалякал опять?))))

 

смотрел видео с Мартьяновым - он там про вашу тс с плитами назвал полным бредом! )))))))))))) (а на 26 она пойдёт от нижнего канала - ещё не скоро....)
 
Ishim:
смотрел видео с Мартьяновым - он там про вашу тс с плитами назвал полным бредом! )))))))))))) (а на 26 она пойдёт от нижнего канала - ещё не скоро....)

Ну да, да....

 

Мартьянов для меня чувак оччччень авторитетный, как и профессор с его непробиваемыми машками) 

 
stranger:

Ну да, да....

 

Ну эт совсем не Гудини ))))) , ученик Игоря Кио? а женщину можешь распилить? ))))
 
stranger:

Ну да, да....

 

Мартьянов для меня чувак оччччень авторитетный, как и профессор с его непробиваемыми машками) 

адекватный, для меня нет, а видит только 1/10. ()
 
Ishim:

не пугай - пуганые))), ретест трендовой будет или селл доливать или куплю в 23. )))))))

я бы тоже купил на 23, но пока так, в продажи думаю можно лезть не раньше 1,26, 


хотя кто его знает, рынок нас рассудит

 
Ishim:
Ну эт совсем не Гудини ))))) , ученик Игоря Кио? а женщину можешь распилить? ))))

Василий, все сделки утренние сегодняшние, в отличие от трепа некоторых товарисчей), по цене я думаю не проблема понять что и куда.

Ты на сделки Бикуса, Зорича, gnawingmarketа и еще некоторых глянь и все, велосипед придумывать не надо) 

1...206207208209210211212213214215216217218219220...871
Новый комментарий