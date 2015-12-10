FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 213
Всем хай)
Учитель, будешь себя вести как в пятницу, отправлю в ясельную группу)))
По поводу стратежек. Вам тут люди сделки выкладывают, вменяемых имею в виду, так они все торгуют от уровней, от стопа)
Про евро. Вменяемый чел посмотрел бы ее средний ход в день и забыл бы о ней.
не пугай - пуганые))), ретест трендовой будет или селл доливать или куплю в 23. )))))))
не пугай - пуганые))), ретест трендовой будет или селл доливать или куплю в 23. )))))))
смотрел видео с Мартьяновым - он там про вашу тс с плитами назвал полным бредом! )))))))))))) (а на 26 она пойдёт от нижнего канала - ещё не скоро....)
Ну да, да....
Мартьянов для меня чувак оччччень авторитетный, как и профессор с его непробиваемыми машками)
не пугай - пуганые))), ретест трендовой будет или селл доливать или куплю в 23. )))))))
я бы тоже купил на 23, но пока так, в продажи думаю можно лезть не раньше 1,26,
хотя кто его знает, рынок нас рассудит
Ну эт совсем не Гудини ))))) , ученик Игоря Кио? а женщину можешь распилить? ))))
Василий, все сделки утренние сегодняшние, в отличие от трепа некоторых товарисчей), по цене я думаю не проблема понять что и куда.
Ты на сделки Бикуса, Зорича, gnawingmarketа и еще некоторых глянь и все, велосипед придумывать не надо)