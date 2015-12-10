FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 248

Speculator_:
 Пойду в душ схожу. Целый день на скутере катался. Полметра снега выпало. 

а я спать, хорош на сегодня, кина уже больше не будет, но на скутере я бы тож погонял

да только у нас еще снега нету((

 
Spekul:
а я спать, хорош на сегодня, кина уже больше не будет
Спокойной ночи! 
 
Ishim:
я думаю не о будущей прибыли, а о возможном убытке.
Ага, и потому я повесил селл на лоу, а где то вверху у меня мотыляется бай 
Ishim:
я думаю не о будущей прибыли, а о возможном убытке.
ну, а я о чем? будет больше прибыли и минимум потерь же)))
Spekul:
а я спать, хорош на сегодня, кина уже больше не будет, но на скутере я бы тож погонял
а душ?
 
Ishim:
я думаю не о будущей прибыли, а о возможном убытке.
а я вообще не хочу думать об убытке, ну его
 
_new-rena:
а душ?
уже принял, как только закрыл все ордера))
Spekul:
уже принял, как только закрыл все ордера))
значит двуличие в одном человеке
 
stranger:
Ага, и потому я повесил селл на лоу, а где то вверху у меня мотыляется бай 
та тс уже не тестится , а вот со стопами пока не определился или 300 п. или 2 ордерами заходить со стопами по 150пп. (понимаю за каналом но насколько за каналом)
 
Ishim:
та тс уже не тестится , а вот со стопами пока не определился или 300 п. или 2 ордерами заходить со стопами по 150пп. (понимаю за каналом но насколько за каналом)
Ладно, Шаман, давай до субботы, а то у меня от этого форума крыша едет))))
