Спокойной ночи! 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 248
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пойду в душ схожу. Целый день на скутере катался. Полметра снега выпало.
а я спать, хорош на сегодня, кина уже больше не будет, но на скутере я бы тож погонял
да только у нас еще снега нету((
а я спать, хорош на сегодня, кина уже больше не будет
я думаю не о будущей прибыли, а о возможном убытке.
я думаю не о будущей прибыли, а о возможном убытке.
а я спать, хорош на сегодня, кина уже больше не будет, но на скутере я бы тож погонял
я думаю не о будущей прибыли, а о возможном убытке.
а душ?
уже принял, как только закрыл все ордера))
Ага, и потому я повесил селл на лоу, а где то вверху у меня мотыляется бай
та тс уже не тестится , а вот со стопами пока не определился или 300 п. или 2 ордерами заходить со стопами по 150пп. (понимаю за каналом но насколько за каналом)