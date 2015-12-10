FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 630
короч, я продал...
По поводу чифа подумал бы, а лунь без вариантов вверх.
По фунту, декабрьский фьючерс, который истекает завтра, банками было куплено 8934 контракта, из них 8200 американскими, продано 7890, из них 3668 американскими.
Брент - куплено 34020, продано 124660
Рашн рубл 75982\35558
йена была в покупках наглухо,
ауди 23378\23820
Так что банки не очень то рулят)
'это с отчетов СМЕ?
По поводу чифа подумал бы, а лунь без вариантов вверх.
продажи там...
та да, даунтренд:
думаю сразу при открытии прям продать с текущих
Не расстраивай Илью)))
та да, даунтренд:
мож он, а мож и нет...
на Н4 коррекция будет вверх:
Да это и есть коррекция, только вниз)))) Не может быть коррекции вверх на росте)))
Илья, вроде бы со всем уже определились, евро - немного вверх и даун, фунт с текущих вниз, ауди полный даун))), в общем, бакс вверх)