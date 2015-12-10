FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 630

Новый комментарий
 
Ilij:
короч, я продал...
По поводу чифа подумал бы, а лунь без вариантов вверх.
 
stranger:
По поводу чифа подумал бы, а лунь без вариантов вверх.
причём с большим ускорением... :0))
 

По фунту, декабрьский фьючерс, который истекает завтра, банками было куплено 8934 контракта, из них 8200 американскими, продано 7890, из них 3668 американскими.

Брент - куплено  34020, продано 124660

Рашн рубл  75982\35558

йена была в покупках наглухо,

ауди 23378\23820

Так что банки не очень то рулят) 

 
stranger:

По фунту, декабрьский фьючерс, который истекает завтра, банками было куплено 8934 контракта, из них 8200 американскими, продано 7890, из них 3668 американскими.

Брент - куплено  34020, продано 124660

Рашн рубл  75982\35558

йена была в покупках наглухо,

ауди 23378\23820

Так что банки не очень то рулят) 

'это с отчетов СМЕ? 
 
lactone:
'это с отчетов СМЕ? 
Да, как раз на глаза попались.
 
stranger:
По поводу чифа подумал бы, а лунь без вариантов вверх.

продажи там...


 
Ilij:

продажи там...


та да, даунтренд:

 

думаю сразу при открытии прям продать с текущих 

 
lactone:

та да, даунтренд:

 

думаю сразу при открытии прям продать с текущих 

Не расстраивай Илью)))

 

 
lactone:

та да, даунтренд:

 

мож он, а мож и нет...

на Н4 коррекция будет вверх:


 
Ilij:

мож он, а мож и нет...

на Н4 коррекция будет вверх:


Да это и есть коррекция, только вниз)))) Не может быть коррекции вверх на росте)))

Илья, вроде бы со всем уже определились, евро - немного вверх и даун, фунт с текущих вниз, ауди полный даун))), в общем, бакс вверх) 

1...623624625626627628629630631632633634635636637...871
Новый комментарий