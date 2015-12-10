FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 818

Myth63:
пипсовка хороша когда волотильность слабая. а то может унести в невозврат=)

дак РМ никто пока не отменял))) тот же стоп по сути организовываешь. также сильно влияет алгоритм работы. к примеру, у меня на высокой волотильности не открывает ордеров

плюсом идет анализ направления движения цены.

плюсом анализ объемов покупки/продажи

stranger:
То что рельсы это ни о чем Илье говорил, но он не услышал.
от рельсов мне пригодился толька угол наклона движения цены (арктагенс отношения длины свечи в пунктах к любой постоянной цифре). по крайней мере уже не усредняет, но направление движения и волотильность уже есть.
 
И тут ты прав, когда цена "стреляет" могилки пипсарей появляются как грибы после дождя)))

 

 

 
Есть такое и работа без стопов тоже........ни разу с этим не столкнулся,но знаю,что под этим хожу-слежу за новостями,вхожу только после новостей,в коррекцию в основном............поэтому есть понятие "ночной скальпер"-азиатские рынки спокойнее.
gnawingmarket:
Есть такое и работа без стопов тоже........ни разу с этим не столкнулся,но знаю,что под этим хожу............поэтому есть понятие "ночной скальпер"-азиатские рынки спокойнее.

про ночной подождиииии... не везде, так скажем)))

лично я не мог сделать раньше, т.к. дема и реал не были похожи на М1. ну теперь буду платить налог 13% правда, уже не офшор))

 
Да по той же евре стопы нужны на открытии Лондона, амеров, с 14 до 15 по Киеву и когда в клюби танци)
в 16-00 по местному, когда %-ю ставку узнаЮт для начисления свопа, тоже скачки, если не туда с ценой пришли)))
 
_new-rena:
про ночной подождиииии... не везде, так скажем)))

Попробуй на кроссах-они в математическом пересчёте двух мажоров и их не так кидает........по практике заметил.........но правила поведения и анализа такие же.

...........Спред,правда лошадиный. 

на любой паре можно. нет проблем. сделки то короткие. на каждую пару нужно отдельный счет делать, правильно говорят Миф и Стренж - колян не дремлет и с пипсой дружит )))
о, это уже не климатит, один из основных параметров, который может запретить торговлю по такой стратегии
