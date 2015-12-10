FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 818
пипсовка хороша когда волотильность слабая. а то может унести в невозврат=)
дак РМ никто пока не отменял))) тот же стоп по сути организовываешь. также сильно влияет алгоритм работы. к примеру, у меня на высокой волотильности не открывает ордеров
плюсом идет анализ направления движения цены.
плюсом анализ объемов покупки/продажи
То что рельсы это ни о чем Илье говорил, но он не услышал.
И тут ты прав, когда цена "стреляет" могилки пипсарей появляются как грибы после дождя)))
Есть такое и работа без стопов тоже........ни разу с этим не столкнулся,но знаю,что под этим хожу............поэтому есть понятие "ночной скальпер"-азиатские рынки спокойнее.
про ночной подождиииии... не везде, так скажем)))
лично я не мог сделать раньше, т.к. дема и реал не были похожи на М1. ну теперь буду платить налог 13% правда, уже не офшор))
Да по той же евре стопы нужны на открытии Лондона, амеров, с 14 до 15 по Киеву и когда в клюби танци)
Попробуй на кроссах-они в математическом пересчёте двух мажоров и их не так кидает........по практике заметил.........но правила поведения и анализа такие же.
...........Спред,правда лошадиный.
