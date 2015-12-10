FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 853
Евру между 2070 и 1970 скупать буду. Если дадут. Но по любому после НГ.
не поздно, есть вариант роста до следущего четверга...
Есть, идеальное место для экспирации выше 23.
Нет Сенсея, некому послать
закрыл ауди+ 0.4% на депо (8175) , начинаю новый бай набор ордер от 8092 висот(половинка) пока нету больше ордеров.
А чего у тебя линии только горизонтальные, Учитель завещал косые черточки)))))
У меня косые есть )))
Экспирация,кастрация,мотивация,переадресация,уссыкация.................
Молодец, когда вернется тебе меньше достанется)