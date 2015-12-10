FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 853

stranger:
Евру между 2070 и 1970 скупать буду. Если дадут. Но по любому после НГ.
не поздно, есть вариант роста до следущего четверга...
 
Myth63:
Есть, идеальное место для экспирации выше 23.

Нет Сенсея, некому послать  

 

 
Myth63:

закрыл ауди+ 0.4% на депо (8175) , начинаю новый бай набор ордер от 8092 висот(половинка) пока нету больше ордеров.

 

А чего у тебя линии только горизонтальные, Учитель завещал косые черточки)))))
 
stranger:
А чего у тебя линии только горизонтальные, Учитель завещал косые черточки)))))
У меня косые есть )))
 
Экспирация,кастрация,мотивация,переадресация,уссыкация.................
 
artikul:
У меня косые есть )))
Молодец, когда вернется тебе меньше достанется)
 
gnawingmarket:
Экспирация,кастрация,мотивация,переадресация,уссыкация.................
Садись, пять )))
stranger:
А чего у тебя линии только горизонтальные, Учитель завещал косые черточки)))))
они не лишины смыса, я про учителя=)
 
stranger:
Молодец, когда вернется тебе меньше достанется)
Лишь бы вернулся )))
