FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 103

Ilij:

7.11 напряжный день...

Почему?
 
Bicus:
От 2008 года очухаться не могут только те перцы, что без стопов торговали.
Bicus:

Кстати, я в те времена тоже в перцах хаживал. Слил немеряно.

))))

Значит Ты имеешь серьёзный сливаторный опыт_это хорошая школа...........Ты смотришь на перцев,гнуших пальцы-"кто со стопами-тот трус",как на школьников из младших классов............Меня Твои два поста заставили задуматься...........но стопами ловить тренд-это такой гемморой-у Меня и опыта нет такого.....Эх!
Ilij:

Всех с пятницей!

7.11 напряжный день...


ну наконец то !!! (про скрин)

думаю, что считать пуки движения цены и говорить про блохоловство, среднесроки, долгосроки и прочее уже неуместно, т.к. одна волна накрывает другую )))

Илья, расскажи людям как торговать нужно.

Удачи!

Ilij:

кто бы меня научил, о голубые глазки...


тебе нужно настроить ЗЗ таким образом, чтобы он создал такое движение "пилы", которое выгодно совпадает с трендом по моему индюку и торгуется только одно направление. открываются ордера в зависимости от направления тренда в узлах ЗЗ на откатах или отскоках. ты получишь те же рельсы примерно, тока круче. итог - "ракета". торгуем с 8 до 20-00 по времени форума. больше/дольше - не советую. твой вопрос про своп снят, ну ты понял, надеюсь.
 

Истинный тролль на лицо. Набрал посты и любуется сам собой... 

 

Я великий я могучий и постататый вес такой  

 
Ilij:

а баксик кончил:

Да нет... Ползет все выше. Уже за 48 перевалил.
 
Ilij:

золото смотрите?

Если подниметя до 1180, продам.

 

 
По поводу рубля... Бензин у нас стоил/стоит в среднем 1 доллар за литр. Значит ли это, что бензин будет стоить 1 доллар за литр всегда? Подорожает до 48-50 руб. за литр?
Speculator_:

Истинный тролль на лицо. Набрал посты и любуется сам собой... 

 

Я великий я могучий и постататый вес такой  

зря ты так. давай сотрём этот пост, ок?
 
_new-rena:
зря ты так. давай сотрём этот пост, ок?
Правильно, ведь он мудрец и уважаемый человек и тд.
