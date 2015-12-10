FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 180
Остальные норм...........
Чтобы по-упражняться на евродолларе-открыл демку на 500 зелёных:
Кто знает что это:
???
через 44 минуты... и П....Ц Кливленду ))))
также думаю. хотя важность у такой новости невелика, но мне почему то кажется обратное )))))
евробакс почти не шолохнулся за седня, хотя новости были суръезные)))) какая то непонятка....
Вот, фунт - хороший мальчик. Не то что эта профурсетка евра.
)))
Последний "писк" ТА сейчас валюты летают не на эконом. показателях, а на выступлениях пусть и бредовых ))) (жди 21:30)
15.11.14. Закономерностей нет...
Хочу отметить ещё раз: спекулянты реагируют на любые факторы, могущие повлиять на политику центробанков, так как именно они определяют направление денежных потоков. Так вот, два важнейших элемента, на которые всегда (и в особенности в последнее время) обращают внимание регуляторы, это инфляция и экономический рост. Как ни странно, но даже о безработице, о важнейшем элементе экономики, чиновники стали упоминать гораздо реже. В этом разрезе лично мне было очень странно наблюдать практически нулевую реакцию на инфляцию и ВВП еврозоны.
Зато очень бурно приветствовали любые речи - как от представителей ФРС, так и от членов Совета ЕЦБ. И вот этот факт каждый раз действует на меня как лёгкий электрический разряд. Я вспоминаю все годы, проведённые в этом рынке и не могу понять как меня облапошивают. Я ищу закономерности - и не нахожу их.
consortium
Последний "писк" ТА сейчас валюты летают не на эконом. показателях, а на выступлениях пусть и бредовых ))) (жди 21:30)
на это же время ориентируюсь. мастер там выступает... сходил уж сигарет купил ))))
UBS пересмотрел свои валютные прогнозы, которые теперь в основном отражают укрепление USD в 2015 году, но эксперты подчеркивают, что этот путь для USD будет нелёгким.
«Мы согласны с мнением большинства аналитиков, что доллар будет пользоваться популярностью в 2015 году и даже дольше, но путь потенциально динамичный, учитывая, что сила доллара может привести как к доброкачественным, так и к разрушительным результатам», - уточняет UBS.
«Мы пересмотрели наши цели для иены на волне последнего решения о QQE Банка Японии. Независимо от неопределенности политики и эффективности текущей политики, мы считаем, что решимость Банк Японии не вызывает сомнений», - утверждает UBS.
Добавлю - глупые япошки доигрались до убытков )))) (непонимают, что с ними ходят и их имеют - ну те что в курсе их политики)