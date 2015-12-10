FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 851

zoritch:
   и какие потом результаты ? ... :-)))

да маленький это есчо лотик. у меня раз в 15 по боле для косаря будет... так што... тестирование тока закончить осталось.

0,1 - это офигенная перестраховка. 

был у меня уже полуграальчик. на инерционно-тормознутые месячные МА-шки ориентировался и погорел чуток (профитом немного пришлось поделиться, но не полностью). щас вот на угол сменил. посмотрим. может быть есчо сильнее лот увеличу. да, кстати и плечо будет 2000 вместо 500....

вот такие примерно результаты и сдвиги... дело очень скора к концу...

zoritch:
 ежели кому дали рубь дороже 62 продать - я тому в глаза плюну и не поморщусь... :-)))

)))

Зорич, если продали дороже 62-х, то ошиблись - рано. А наплюют и без тебя, с 31.12.14 по 5.01.15, мало не покажется с плечом 1:25, даже по открытым....

 

Как, я смог открыть такой лот,  вместо 0.04? Не понимаю...) (Депо меньше 1000 USD; Валюта: KWD)

 

21april:

Как, я смог открыть такой лот,  вместо 0.04? Не понимаю...) (Депо меньше 1000 USD; Валюта: KWD)

да ничего страшного. я в самый первый день, когда на фору залез, открыл ручками на косаре баков максимум, сколько дало открыть. дак мне брокер моментально позвонил и сказал, что так не делается)))) покурил я за те пару часиков и адреналина хапнул пока закрылся в БУ не слабо )))
 

 

если евра закрепится ниже 2150 то можно ловить чуть ли не 1020 =)

но пока 1960 =) 

 
Myth63:

если евра закрепится ниже 2150 то можно ловить чуть ли не 1020 =)

но пока 1960 =) 

1971

Попозже расскажу немного подробнее, если будет время и на этом завязываю с комментами, завтра еще скрины и все) 

stranger:

1971

Попозже расскажу немного подробнее, если будет время и на этом завязываю с комментами, завтра еще скрины и все) 

что то мне кажется развернулись мы на хорошую коррекцию
 
Myth63:
что то мне кажется развернулись мы на хорошую коррекцию

Попозжей, в смысле смотреть буду, сейчас времени нет, а так да, евро в поддержках.

Здесь пока почитай

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/269022 

Ну что, ниже 1970 делать вообще нех, на 2145 поддержка была мощная, а так интересные уровни все вверху, 23-25 и 1.27, верхняя граица 35 далеко за облаками)

 

