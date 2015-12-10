FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 851
и какие потом результаты ? ... :-)))
да маленький это есчо лотик. у меня раз в 15 по боле для косаря будет... так што... тестирование тока закончить осталось.
0,1 - это офигенная перестраховка.
был у меня уже полуграальчик. на инерционно-тормознутые месячные МА-шки ориентировался и погорел чуток (профитом немного пришлось поделиться, но не полностью). щас вот на угол сменил. посмотрим. может быть есчо сильнее лот увеличу. да, кстати и плечо будет 2000 вместо 500....
вот такие примерно результаты и сдвиги... дело очень скора к концу...
ежели кому дали рубь дороже 62 продать - я тому в глаза плюну и не поморщусь... :-)))
)))
Зорич, если продали дороже 62-х, то ошиблись - рано. А наплюют и без тебя, с 31.12.14 по 5.01.15, мало не покажется с плечом 1:25, даже по открытым....
Как, я смог открыть такой лот, вместо 0.04? Не понимаю...) (Депо меньше 1000 USD; Валюта: KWD)
если евра закрепится ниже 2150 то можно ловить чуть ли не 1020 =)
но пока 1960 =)
1971
Попозже расскажу немного подробнее, если будет время и на этом завязываю с комментами, завтра еще скрины и все)
что то мне кажется развернулись мы на хорошую коррекцию
Попозжей, в смысле смотреть буду, сейчас времени нет, а так да, евро в поддержках.
Здесь пока почитай
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/269022
Ну что, ниже 1970 делать вообще нех, на 2145 поддержка была мощная, а так интересные уровни все вверху, 23-25 и 1.27, верхняя граица 35 далеко за облаками)