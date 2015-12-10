FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 569
Если бы в понедельник послушал, то держал бы спокойно бай и в носу ковырялся, профессор палочки для ковыряния предлагал)))
Та делов то, на Сенсее сгони зло, для чего ж ОН у нас)))
Иди ниньзю совочком балабась ))) Вернешься - доложишь об уровнях по форме )))
я на вас психотехники тестирую )))
ближайший профит по Ауди:
Профессор, уровни то покаж, видишь Учитель загрустил)
Вот ты неугомонный ))) Стренж неужели ты думаешь, что у тебя такая охренительгная харизма, что ты своими завываниями про объемы и мастер-классами заставишь кого-то отказаться от реализации собственных идей, даже если это связано с убытками, а не со 100%-м блестящим результатами как у тебя? ))) Да не нужны тут никому твои излиянию про то, куда пойдет цена, кроме нескольких человек. Узбагойся уже. )))
Да если серьезно, то мне пофиг, каждый имеет право на свое мнение, а убытки-прибыли тоже каждого личное дело. Скучно просто.) Да и Сенсея потроллить, чтоб тестер свой не совал куда попало)))))
Ну хорошо ))) Если по деловому, то я могу лишь озвучить то, что показывает прога, а показывает она только то, чему я успел ее научить. По евре основной тренд вверх, но сейчас должна быть коррекция до перелоя 2382, а потом снова вверх ))) Я не знаю отработает это рынок или нет, но советник продал, если цена уйдет вверх, значит эта функции нестабильна, разумеется будут убытки и разумеется я ее вырежу из кода. Доволен? А теперь можешь ржать через смайлик и кататься )))
Мог так сразу сказать и картинку выложить) Чего ржать то? Если серьезно, то у меня вверху кажет уровни 2473, 2491и 2515, продаж нет. Можно ржать)))
Да, самый сильный 2568.
По фунту 5777 и 58 ровно.
У рубля синее небо над головой)))