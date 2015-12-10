FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 239
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дурень, на 2436 и 34))))
Утренний скрин поищи сам, взрослый уже))))
щас я буду твою макулатуру перебирать )))) на нинзе торгуешь? молодец!
На нинзе не, не могу к ней привыкнуть, там демо.
Щас через 25 минут амеры тебе свой квартальный ввп покажут и возрадуешься))))
а не построить ли пирамидку?
а не построить ли пирамидку?
На нинзе не, не могу к ней привыкнуть, там демо.
Щас через 25 минут амеры тебе свой квартальный ввп покажут и возрадуешься))))
рост бакса , йены, падение евры , фунта )))
Ну, видишь, сам все знаешь, старый уже)))
Йена тоже падение, рост бакса)
Это у меня, Илья, тоже есть такая дурная привычка - бабели вовремя в карман не ложить)))
потому и тусуемся вместе
кто без привычек, тот раков на морях трескает...
потому и тусуемся вместе
кто без привычек, тот раков на морях трескает...
Ну, видишь, сам все знаешь, старый уже)))
Йена тоже падение, рост бакса)
предполагаю до куда то же )))) (скрин потом насиженный покажу)