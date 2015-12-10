FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 239

stranger:

Дурень, на 2436 и 34))))

Утренний скрин поищи сам, взрослый уже)))) 

щас я буду твою макулатуру перебирать )))) на нинзе торгуешь? молодец! 
 
Ishim:
На нинзе не, не могу к ней привыкнуть, там демо.

Щас через 25 минут амеры тебе свой квартальный ввп покажут и возрадуешься)))) 

 

а не построить ли пирамидку?


 
Ilij:

Это у меня, Илья, тоже есть такая дурная привычка - бабели вовремя в карман не ложить)))
 
stranger:

рост бакса , йены, падение евры , фунта )))
 
Ishim:
Ну, видишь, сам все знаешь, старый уже)))

Йена тоже падение, рост бакса) 

 

 
stranger:
Это у меня, Илья, тоже есть такая дурная привычка - бабели вовремя в карман не ложить)))

потому и тусуемся вместе

кто без привычек, тот раков на морях трескает...

 
Ilij:

Да, да)))
 
stranger:

предполагаю до куда то же )))) (скрин потом насиженный покажу)
 
Ishim:
Учитель, ты давай не шарся, потом, народ ждет чуда сейчас)
