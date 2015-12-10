FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 723
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только перемешано с психоанализом,но мысль понятна.
Ишим,Ты сильно загнул в самогипноз.........тут форекс.........проще так: Торговая тактика(ТС) это как автомобиль,а трейдер-как водитель. Не доведя навыки вождения своей ТС до интуиции-далеко не уедешь. Свечи,индикаторы показывают прошлое,а будущее видит водитель,на основе своего опыта.
Видимо Ты это хотел сказать.............Ой! Я сзади у Себя стою. Дозвизделся с Вами тут!
да по памяти - что вспомнил. (у кукла есть инструменты! - как с вами работать - низа что не скажу )
да по памяти - что вспомнил. (у кукла есть инструменты! - как с вами работать - низа что не скажу )
да по памяти - что вспомнил. (у кукла есть инструменты! - как с вами работать - низа что не скажу )
Не. Это не у него инструменты. Это у каждого свои.
А кукл сегодня ещё не чесался.
Ишим,Ты сильно загнул в самогипноз.........тут форекс.........проще так: Торговая тактика(ТС) это как автомобиль,а трейдер-как водитель. Не доведя навыки вождения своей ТС до интуиции-далеко не уедешь. Свечи,индикаторы показывают прошлое,а будущее видит водитель,на основе своего опыта.
Видимо Ты это хотел сказать.............Ой! Я сзади у Себя стою. Дозвизделся с Вами тут!
И что мне с ним делать?
Хватит новичков куклом пугать )))
И что мне с ним делать?