gnawingmarket:
Только перемешано с психоанализом,но мысль понятна. 
да по памяти - что вспомнил. (у кукла есть инструменты! - как с вами работать - низа что не скажу )
 

Ишим,Ты сильно загнул в самогипноз.........тут форекс.........проще так: Торговая тактика(ТС) это как автомобиль,а трейдер-как водитель. Не доведя навыки вождения своей ТС до интуиции-далеко не уедешь. Свечи,индикаторы показывают прошлое,а будущее видит водитель,на основе своего опыта. 

Видимо Ты это хотел сказать.............Ой! Я сзади у Себя стою. Дозвизделся с Вами тут! 

 
Да шо твой Кукл, тут вон фунта тащили-тащили, бросили посреди дороги и разбежались)))
 
Хватит новичков куклом пугать )))
 
Не. Это не у него инструменты. Это у каждого свои.

А кукл сегодня ещё не чесался.


 
прямо в точку! Да форекс и гипноз одно и то же (как хочешь думай форекс - гипнотизирует). Собственно это я давно заметил и следил за статистикой (паммы на альпах) - происходит ухудшение торговли управов. (обычно это выглядит так - управ торговал 3 года слил! - щас я новый счёт всё вернём 1 год максимум - потом может за 3 месяца выдыхаться)
 

И что мне с ним делать? 

 

 
artikul:
Хватит новичков куклом пугать )))
с другой стороны - кукл не видит программеров - сливаторов, оно ему не надо )))))
 
stranger:
И что мне с ним делать? 
с кем?
