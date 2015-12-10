FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 43
Так стейт твой демо нам зачем? Денег дать тебе или чего?
к тебе рекламу лепят, а мне нет...(((
почем шапки ? ))))
Чтоб последний раз с маленькой буквы
Ishim
т.е. берем штуку и за 1,5 года будем ещё одну иметь? норм. так то, не умрешь на демке - железняк
да то же самое что и реал - одни и те же кориры. если не пипса 3-5 пипок. (много разных тс - сейчас в работе не требующая внимания - достаточно раз в сутки глянуть - прибыль фиксануть)
дак ТС-ку научи, чо мешаться там ручками... я вон неделю ужо обучаю. сижу смотрю, то одно изменю, то другое. ...
тут же дофига норм. мыслей говорится в слух, подумаешь чуток и в ТС её, если нравится...
Так... не понял... а у вас что, не демо разве???
ps: первое правило трейдера - никогда не увольняться с основного места работы. )))
Чтоб последний раз с маленькой буквы
Кто такой "учитель"?
Ок)) Просто заинтересовало) Тут, из комментов я понял что в этой ветке все демо-трейдеры, "гоняющие" вручную , в прошлом посливавшие неоднократно свои реальные счета. Но только у Учителя есть реальный счет.
Кто же он? Хочу читать его комменты и учиться)
Ну, да, все правильно.
Ishim
старик с бородой - Стренджер!
Не ты определись то, какой с меня Учитль, ты чего, я же демщик-сливатор.
Так кто знает, чего рубль сегодня не торгуется?
дак ТС-ку научи, чо мешаться там ручками... я вон неделю ужо обучаю. сижу смотрю, то одно изменю, то другое. ...
тут же дофига норм. мыслей говорится в слух, подумаешь чуток и в ТС её...
ну да тестить на демо надо.
вот начало на новой тс (реальчик - да какая разница - параметры важнее)