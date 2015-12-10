FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 43

stranger:
Так стейт твой демо нам зачем? Денег дать тебе или чего? 

к тебе рекламу лепят, а мне нет...(((

почем шапки ? ))))

 
Edic:
Кто такой "учитель"?

Чтоб последний раз с маленькой буквы 

    Ishim 

 
_new-rena:
т.е. берем штуку и за 1,5 года будем ещё одну иметь? норм. так то, не умрешь на демке - железняк
да то же самое что и реал - одни и те же котиры. если не пипса 3-5 пипок. (много разных тс - сейчас в работе не требующая внимания - достаточно раз в сутки глянуть - прибыль фиксануть)
Ishim:
да то же самое что и реал - одни и те же кориры. если не пипса 3-5 пипок. (много разных тс - сейчас в работе не требующая внимания - достаточно раз в сутки глянуть - прибыль фиксануть)

дак ТС-ку научи, чо мешаться там ручками... я вон неделю ужо обучаю. сижу смотрю, то одно изменю, то другое. ...

тут же дофига норм. мыслей говорится в слух, подумаешь чуток и в ТС её, если нравится...

 
Bicus:

Так... не понял... а у вас что, не демо разве???

ps: первое правило трейдера - никогда не увольняться с основного места работы.  )))

По дуре,ещё прошлой зимой открыл реал,чуть не слил,весну-лето на демо,вот только осенью пыль сдул,даже снял впервые............общаюсь с работы-мимоходом........у Меня бизнес не большой.
stranger:
Чтоб последний раз с маленькой буквы 

Ок)) Просто заинтересовало) Тут, из комментов я понял что в этой ветке все демо-трейдеры,  "гоняющие" вручную , в прошлом посливавшие неоднократно свои реальные счета. Но только у Учителя есть реальный счет.

 Кто же он? Хочу читать его комменты и учиться)

 
Edic:
Edic:

Ну, да, все правильно.

Ishim 

 
Ishim:
старик с бородой - Стренджер!

Не ты определись то, какой с меня Учитль, ты чего, я же демщик-сливатор.

Так кто знает, чего рубль сегодня не торгуется? 

 
_new-rena:

дак ТС-ку научи, чо мешаться там ручками... я вон неделю ужо обучаю. сижу смотрю, то одно изменю, то другое. ...

тут же дофига норм. мыслей говорится в слух, подумаешь чуток и в ТС её...

ну да тестить на демо надо.

 

вот начало на новой тс (реальчик - да какая разница - параметры важнее) 

