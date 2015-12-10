FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 192

Новый комментарий
 
_new-rena:

прогноз неплохой и он будет в любом случае, вопрос только в том - когда?.

мы картинки эти с дочкой смотрим. она просит ещё и ещё. не может от экрана отрваться

Этого сам Регулятор не знает.
 
gnawingmarket:
Этого сам Регулятор не знает.
Знает.. еще как знает ) вот обновит евра лоу 1,2357 и тогда до февраля будет падать - либо будет большой флет (возврат к 26ой - 27ой, но к февралю опять перелоу)
[Удален]  
kwinto:
Знает.. еще как знает ) вот обновит евра лоу 1,2357 и тогда до февраля будет падать - либо будет большой флет (возврат к 26ой - 27ой, но к февралю опять перелоу)

отложки сработали ???

счастливый ))))

 
kwinto:
Знает.. еще как знает ) вот обновит евра лоу 1,2357 и тогда до февраля будет падать - либо будет большой флет (возврат к 26ой - 27ой, но к февралю опять перелоу)

вообще, сколько лет на форуме, не понимаю, откуда все эти выводы?!

флеты, лои и прочее. Неужели в завтрашний день могут смотреть не только лишь все?!!! (с) 

 
_new-rena:

отложки сработали ???

счастливый ))))

да нет еще...
 
IRIP:

вообще, сколько лет на форуме, не понимаю, откуда все эти выводы?!

флеты, лои и прочее. Неужели в завтрашний день могут смотреть не только лишь все?!!! (с) 

??
 
kwinto:
??
Профит!! но цука на демо ((
[Удален]  
Ishim:
Профит!! но цука на демо ((
с чего-ООО начинается Родина-АААА...... ?
 
_new-rena:
с чего-ооо начинается Родина-ааааа...... ?

всё верняк! заменил селл стоп на бай лимит - 1.2323 (надо лося отрабатывать) 

 
Ishim:

всё верняк! заменил селл стоп на бай лимит - 1.2323 (надо лося отрабатывать) 

байлимит ХОТЯ-бы от 1,2195

1...185186187188189190191192193194195196197198199...871
Новый комментарий