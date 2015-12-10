FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 192
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
прогноз неплохой и он будет в любом случае, вопрос только в том - когда?.
мы картинки эти с дочкой смотрим. она просит ещё и ещё. не может от экрана отрваться
Этого сам Регулятор не знает.
Знает.. еще как знает ) вот обновит евра лоу 1,2357 и тогда до февраля будет падать - либо будет большой флет (возврат к 26ой - 27ой, но к февралю опять перелоу)
отложки сработали ???
счастливый ))))
Знает.. еще как знает ) вот обновит евра лоу 1,2357 и тогда до февраля будет падать - либо будет большой флет (возврат к 26ой - 27ой, но к февралю опять перелоу)
вообще, сколько лет на форуме, не понимаю, откуда все эти выводы?!
флеты, лои и прочее. Неужели в завтрашний день могут смотреть не только лишь все?!!! (с)
отложки сработали ???
счастливый ))))
вообще, сколько лет на форуме, не понимаю, откуда все эти выводы?!
флеты, лои и прочее. Неужели в завтрашний день могут смотреть не только лишь все?!!! (с)
??
Профит!! но цука на демо ((
с чего-ооо начинается Родина-ааааа...... ?
всё верняк! заменил селл стоп на бай лимит - 1.2323 (надо лося отрабатывать)
всё верняк! заменил селл стоп на бай лимит - 1.2323 (надо лося отрабатывать)
байлимит ХОТЯ-бы от 1,2195