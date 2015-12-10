FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 640

Ilij:

мне много не надо

есть сигнал, есть цель - достаточно...


Молодец Илюха, жги их! )
 
21april:
Молодец Илюха, жги их! )

Да жжет, сидит смотрит вслед уходящему поезду) Точно в ученики к НЕМУ записался)))

Я грааль нашел... https://www.mql5.com/ru/market/product/5623

недорого.. 

stranger:

Да жжет, сидит смотрит вслед уходящему поезду) Точно в ученики к НЕМУ записался)))

Я грааль нашел... https://www.mql5.com/ru/market/product/5623

недорого.. 

Сегодня наблюдаю и EUR/AUD  тоже) (в рамках рекламы- индустрией mql - не интересуюсь))
 
21april:
Сегодня наблюдаю и EUR/AUD  тоже)

Ты его не наблюдай, а купи)

Не интересуюсь, там граали по десять штук в день клепают, а он - не интересуюсь... 

 
stranger:
Ты его не наблюдай, а купи)
А писал продать... (
 
21april:
А писал продать... (

Писал раньше 50 не продавать, продал, не пошло, значит купить.

Я не Сенсей, мне моя правота пох. 

 
stranger:

Писал раньше 50 не продавать, продал, не пошло, значит купить.

Я не Сенсей, мне моя правота пох. 

само собой , посчитал 17! семнадцать сделок на одного лося ))))) 
 
21april:
А писал продать... (
вы это всерьёз воспринимаете? (без статистики?), там купи там продай ))))))))))
 
Ishim:
вы это всерьёз воспринимаете? (без статистики?), там купи там продай ))))))))))

Апельсины иди перебирай, статистику посмотри, займись чем нибудь)))

Рублей засоли на зиму))) 

[Удален]  
Ishim:
само собой , посчитал 17! семнадцать сделок на одного лося ))))) 

и бутылка рома )))

... не мог никак концовку вклепать в этот пост - то ли смеяться то ли плакать

)))) 

