FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 640
мне много не надо
есть сигнал, есть цель - достаточно...
Молодец Илюха, жги их! )
Да жжет, сидит смотрит вслед уходящему поезду) Точно в ученики к НЕМУ записался)))
Я грааль нашел... https://www.mql5.com/ru/market/product/5623
недорого..
Сегодня наблюдаю и EUR/AUD тоже)
Ты его не наблюдай, а купи)
Не интересуюсь, там граали по десять штук в день клепают, а он - не интересуюсь...
Ты его не наблюдай, а купи)
А писал продать... (
Писал раньше 50 не продавать, продал, не пошло, значит купить.
Я не Сенсей, мне моя правота пох.
вы это всерьёз воспринимаете? (без статистики?), там купи там продай ))))))))))
Апельсины иди перебирай, статистику посмотри, займись чем нибудь)))
Рублей засоли на зиму)))
само собой , посчитал 17! семнадцать сделок на одного лося )))))
и бутылка рома )))
... не мог никак концовку вклепать в этот пост - то ли смеяться то ли плакать
))))