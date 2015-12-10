FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 720

Ishim:
а мы картоху ))))) 
У Квинто?)))
 
stranger:
 доп. вот вопрос интересный! почему в жизни нормальный чел. на форексе становится придурком? (вот ты например...) 

 
Ishim:

Или ты?))))))
 
stranger:
такооой дремучий! один раз он про эти интервенции и гепы - я думал он про индекс (((( 
 
Ishim:
114.50 (там Н4 так что без интм подробностей - в виде 3-5 пипок), потом ещё продавать ))))

да я ничо...


 
stranger:
слюшай! Я первый спросил!
 
Ilij:

да я ничо...


А чо это левота то означает  фунт/канада - ну и как у них дела в их странах? (тут чел. стоял в сбере - так и не определился, что лучше рупь или бакс! - мне это экзотика - на евру еле еле времени хватает)
 
Ishim:
Ладно, пошел по дерёвне прошвырнуться)
 
Ishim:
- Ты кто?

- Сержант. А ты кто?

- Генерал.

- Тоже не***во.

 (с)

Главное, что при деле, а не хухры/мухры.

 
Ishim:
А чо это левота то означает  фунт/канада - ну и как у них дела в их странах? (тут чел. стоял в сбере - так и не определился, что лучше рупь или бакс! - мне это экзотика - на евру еле еле времени хватает)

правота! скоро будет...

а вот левота евра отработала почти

