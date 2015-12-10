FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 554
По золоту формируется импульс синего уровня в рамках третьей волны зеленого уровня в нем сформировано первая, вторая волна в данный момент формируется третья волна синего уровня в ней предположительно закончилась первая волна коричневого уровня. Удерживаю две сделки на покупку по нижней сделки частично закрылся по остальным объемам стоп перевел в без убыток. На окончание второй волны коричневого уровня планирую открывать третий трейд по этому инструмент.
Даже на МТ5 так посоны не жгут, как здесь)))
Что он курит???Неужто апельсиновые корки
ТОРГОВЛЯ ПО ЗОЛОТУ
ТОРГОВЛЯ ПО ЗОЛОТУ
Что он курит???Неужто апельсиновые корки
к 2050-му закроешься, не переживай. для долгосрока 1,5 недели не срок)))
висяки с какого года своп ловят?
Столько не живут :-)
План на ближайший год есть. Если конец года == распределение не срастётся, план под угрозой срыва.
индекс бакса сегодня летал гэпами в низ. чо с ним, кто долларовый инфлейшн подгоняет?
Где смотрите? на альфе только в начале дня вверх был.
ну вот отрыл:
дак вот то то и оно, что 1,5 недели не покатит. тут новый какой то сценарий покажут, совсем не похожий на исторические...
Ну, как посмотреть.