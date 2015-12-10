FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 767
а здесь попроще:
фига сидеть на рубле, когда самый расколбас... ?
скупай какой-нибудь AUD/NZD и сиди пока спокойно...
спасибо за ссылку
мы можем применить это не к картошке, а к текущей ситуации с рублем?
Как физически может быть сверхпредложение рубля?
может из за того, что ...Впервые рубли эмитируются не под залог долларов, а под залог облигаций госкомпаний (Роснефть) — Москва становится независимым эмиссионным центром и ее за это бьют...
а?
до 09735 а там до 09664
Шапочка где?)
стренж - закоменти плиз.
Надо.
https://www.mql5.com/ru/forum/38125/page12
Распечатайте график и гоняйте...)