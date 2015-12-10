FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 767

а здесь попроще:


 
zoritch:

фига сидеть на рубле, когда самый расколбас... ?

скупай какой-нибудь  AUD/NZD и сиди пока спокойно...

Я тоже об этом сегодня думал,но постеснялся авторитетов.
 
 до 09735 а там до 09664
 
IRIP:

спасибо за ссылку

мы можем применить это не к картошке, а к текущей ситуации с рублем?

 Как физически может быть сверхпредложение рубля? 

может из за того, что ...Впервые рубли эмитируются не под залог долларов, а под залог облигаций госкомпаний (Роснефть) — Москва становится независимым эмиссионным центром и ее за это бьют...

а? 

Как? Все метаются с рублями в поисках купить бакс?)
 
Ты хотел сказаь евронзд?)))
 
Evgen-ya1:
 до 09735 а там до 09664
Моё почтение,Мадам,перед объёмом  лота!
 
Шапочка где?)
 
stranger:
Шапочка где?)

стренж - закоменти плиз

Надо. 

 

https://www.mql5.com/ru/forum/38125/page12

 
R0MAN:

https://www.mql5.com/ru/forum/38125/page12

Распечатайте график и гоняйте...)

 

