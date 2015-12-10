FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 622
зацепило все таки
сам же просил))) в этой ветке - чего не попросишь, всё сбывается)))
Рена, ты https://www.mql5.com/ru/signals тут сигнал выложил?
неее, я не продаю сигналы. зачем?
фунт
ауди
евро
Давай рассказывай шо с фунтом делать)
Ёпт, это целую неделю кричал, что у него профит на 55, а теперь 5750)))
Сопротивление на фунте чуть выше 58, поддержка 5550.
Вот тебе верх и низ, о которых говорил Ирип.
Да и цена 5714, а ты говоришь о профите на 5750. Я что то не въезжаю)))
Давай рассказывай шо с фунтом делать)
я ж показал бай и ТР...
закройте всю бодягу, купите сильным лотом и месяц будете надо мной (нищим) прикалываться
нах все среднесроки и долгосраки...
не нравится фунт, мона здесь сотворить то же самое:
Так я покупал фунт на прошлой неделе)))
А прикалываюсь потому что пора о продажах фунту начинать думать, а ты бай-профит 35 пипок)))
Купи свой еврофунт от 79 до 8360-70.
хорошо...
а мнение про 10 гарантированных пипсов в день я озвучивал...