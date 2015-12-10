FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 622

pako:

зацепило все таки

 

сам же просил))) в этой ветке - чего не попросишь, всё сбывается)))

IRIP:
Рена, ты https://www.mql5.com/ru/signals тут сигнал выложил?

неее, я не продаю сигналы. зачем?

 
да заче же продавать... просто - интересно взглянуть на статистику и анализ
 

фунт

 

ауди

 

евро

 

 
 
pako:

зацепило все таки

 

ГОП ?

143,9 железно отрабатывает в этой комбинации

вот фунт на часе:    железный профит на 5751

https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page618

Давай рассказывай шо с фунтом делать)

Ёпт, это целую неделю кричал, что у него профит на 55, а теперь 5750)))

Сопротивление на фунте чуть выше 58, поддержка 5550.

Вот тебе верх и низ, о которых говорил Ирип. 

Да и цена 5714, а ты говоришь о профите на 5750. Я что то не въезжаю))) 

 
stranger:
Давай рассказывай шо с фунтом делать)

я ж показал бай и ТР...

закройте всю бодягу, купите сильным лотом и месяц будете надо мной (нищим) прикалываться

нах все среднесроки и долгосраки...

не нравится фунт, мона здесь сотворить то же самое:


 
Ilij:

я ж показал бай и ТР...

закройте всю бодягу, купите сильным лотом и месяц будете надо мной (нищим) прикалываться

нах все среднесроки и долгосраки...

не нравится фунт, мона здесь сотворить то же самое:


Так я покупал фунт на прошлой неделе)))

А прикалываюсь потому что пора о продажах фунту начинать думать, а ты бай-профит 35 пипок))) 

Купи свой еврофунт от 79 до 8360-70. 

 
stranger:

Купи свой еврофунт от 79 до 8360-70. 

хорошо...


а мнение про 10 гарантированных пипсов в день я озвучивал...

