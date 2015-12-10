FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 398

stranger:
Так продать на 20 пип лотом 1 обязательно или лучше было вчерашнюю продажу додержать? Ау, мадам, мне же интересно - зачем)
Стоп-лосса то нет ))) Боязно )))
 
artikul:
Стоп-лосса то нет ))) Боязно )))

Сл 10пп

 

IRIP:
Доллар обновил исторический максимум в 54,5 рубля http://russian.rt.com/article/62538 

и приятно и нет - одновременно

оставил бы рубли - получил бы фантики

перевел в баксы - не патриот.

Что на весах тяжелее будет - не пойму

А где министры финансов, банки и прочие? Почему у меня то череп должен по этому поводу болеть ???

 
artikul:
поставила спс
 
stranger:

Сл 10пп

 

ну во нормально ))))) реал тайм ))))
 
_new-rena:

   Обратись к gnawingmarket:  он тебе рецепт для массажа черепа подскажет.
 
Ishim:
ну во нормально ))))) реал тайм ))))
На 2365 поддержка, цена ткнула ниже, под ней и купил, в таких местах и с такими стопами не покупать, то нах и жить.
Ishim:
да я то нашёл выход, а остальные точно скоро подскажут рецепт и уж явно не мне

прогноз приближается к цели - 55.

что дальше?

 
stranger:

Сл 10пп

 

xче то тейк  у тебя большой)
 

90? :-) 

Космос - то открыт!!!!!!!

Бью ап на всё. Скрины - считаю не совсем уместными... хотя... :-) 

 

 

