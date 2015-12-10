FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 398
Так продать на 20 пип лотом 1 обязательно или лучше было вчерашнюю продажу додержать? Ау, мадам, мне же интересно - зачем)
Стоп-лосса то нет ))) Боязно )))
Так вот и спрашиваю, молчит. Как говорит Учитель, дятлов всегда хватает) Это я про себя если шо)
Сл 10пп
Доллар обновил исторический максимум в 54,5 рубля http://russian.rt.com/article/62538
и приятно и нет - одновременно
оставил бы рубли - получил бы фантики
перевел в баксы - не патриот.
Что на весах тяжелее будет - не пойму
А где министры финансов, банки и прочие? Почему у меня то череп должен по этому поводу болеть ???
ну во нормально ))))) реал тайм ))))
Обратись к gnawingmarket: он тебе рецепт для массажа черепа подскажет.
да я то нашёл выход, а остальные точно скоро подскажут рецепт и уж явно не мне
прогноз приближается к цели - 55.
что дальше?
Так вот и спрашиваю, молчит. Как говорит Учитель, дятлов всегда хватает) Это я про себя если шо)
Сл 10пп
90? :-)
Космос - то открыт!!!!!!!
Бью ап на всё. Скрины - считаю не совсем уместными... хотя... :-)