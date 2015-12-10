FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 434
на скрине есть от 2310, пульнул ОН, слабовасто конечно, но ЕМУ видней...
Будешь потом рассказывать ))) - вот один трейдер продал йену, а ты бы там продал ))))))))))) (ну как ты вчера про фунта рассуждал)
Продажа йены, так этот подвиг я совершел на прошлой неделе.)))
А фунт, чего с ним? Висят две продажи 5736 и 5701
до 1.26 )))), а чо слабовато ? там можно пролететь придётся выше брать. (вчера расторговка офигительная была на м1 м5 на демо, а на реале тишина - толпа так распродалась, что всё! на 26ю неси не расплескай)
Да хоть и 1 секуда, ты будущее видишь?
вижу...
мне открыли веки...
до 1,26 ??? слабоват лотик, мог бы и по богаче... , а в принципе пойдёт для висяка, ну как повезёт в общем....
про демку: такое бывает, если кто то пипсовщика тестит, а ему показывают - что облом будет ))))
реал фильтруют, я давно заметил на демо ТА лучше.
последние 3 месяца, лот стандартный а если лось 100 пп.
я так и не понял, а может и наоборот - демку извращают.
а вообще, не желательно открывать байки на падающем тренде во избежание висяков. два таких стопа, судя по балансу и вся работа на смарку...
ОН могуч, йену продал - будет расти, а евро еще не купил((((
Сенсей, че молчишь?
и я йену купила ..