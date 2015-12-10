FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 434

Новый комментарий
 
_new-rena:
на скрине есть от 2310, пульнул ОН, слабовасто конечно, но ЕМУ видней...
до 1.26 )))), а чо слабовато ? там можно пролететь придётся выше брать. (вчера расторговка офигительная была на м1 м5 на демо, а на реале тишина - толпа так распродалась, что всё! на 26ю неси не расплескай)
 
Ishim:
Будешь потом рассказывать ))) - вот один трейдер продал йену, а ты бы там продал ))))))))))) (ну как ты вчера про фунта рассуждал)

Продажа йены, так этот подвиг я совершел на прошлой неделе.)))

А фунт, чего с ним? Висят две продажи 5736 и 5701

 
Ishim:
до 1.26 )))), а чо слабовато ? там можно пролететь придётся выше брать. (вчера расторговка офигительная была на м1 м5 на демо, а на реале тишина - толпа так распродалась, что всё! на 26ю неси не расплескай)
Приходи через месяц, здесь же ее и найдешь))))
 
stranger:

Да хоть и 1 секуда, ты будущее видишь?


вижу...

мне открыли веки...

[Удален]  
Ishim:
до 1.26 )))), а чо слабовато ? там можно пролететь придётся выше брать. (вчера расторговка офигительная была на м1 м5 на демо, а на реале тишина - толпа так распродалась, что всё! на 26ю неси не расплескай)

до 1,26 ??? слабоват лотик, мог бы и по богаче... , а в принципе пойдёт для висяка, ну как повезёт в общем....

про демку: такое бывает, если кто то пипсовщика тестит, а ему показывают - что облом будет ))))

 
_new-rena:

до 1,26 ??? слабоват лотик мог бы и по богаче... , а в принципе пойдёт для висяка, ну как повезёт в общем....

про демку: такое бывает, если кто то пипсовщика тестит, а ему показывают - что облом будет ))))

реал фильтруют, я давно заметил на демо ТА лучше.

 

последние 3 месяца, лот стандартный а если лось 100 пп.  

[Удален]  
Ishim:

реал фильтруют, я давно заметил на демо ТА лучше.

последние 3 месяца, лот стандартный а если лось 100 пп.  

я так и не понял, а может и наоборот - демку извращают.

а вообще, не желательно открывать байки на падающем тренде во избежание висяков. два таких стопа, судя по балансу и вся работа на смарку...

 
Ishim:

реал фильтруют, я давно заметил на демо ТА лучше.

 

последние 3 месяца, лот стандартный а если лось 100 пп.  

Молодца, главное на нас, завистников, внимания не обращай)))
 
stranger:

ОН могуч, йену продал - будет расти, а евро еще не купил((((

Сенсей, че молчишь? 

и я йену купила ..
 
Evgen-ya1:
и я йену купила ..
И ты молодца)
1...427428429430431432433434435436437438439440441...871
Новый комментарий