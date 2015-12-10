FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 564
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
съедает ну и што дальше делать - всё сидеть и смотреть? человек же торговать пришёл
Пары с еной хорошо наторговываются и в правильном месте........но енька есть енька и при такой шпильке вниз шла. Наблюдаю.
съедает ну и што дальше делать - всё сидеть и смотреть? человек же торговать пришёл
следующий уровень кушать снизу или сверху?
съедает ну и што дальше делать - всё сидеть и смотреть? человек же торговать пришёл
следующий уровень кушать снизу или сверху?
Думать - зачем.
Цена идет туда, куда легче. Тупо закон природы.
Свечи-"молоты" ("висельники", мне больше нравиться "шило", осмысленнее) показывают следующую цель-уровень и сами являются уровнем.
Всё субъективно... до поры.
Короче, что - дальше ТС.
У Evgen-ya1 есть уровни на скрине. Как их готовить - не вижу. Даю чисто упрощённый вариант для осознания :-)
ps накатило жёсткое дежавю... тайм аут.
съедает ну и што дальше делать - всё сидеть и смотреть? человек же торговать пришёл
следующий уровень кушать снизу или сверху?
Думать - зачем.
Цена идет туда, куда легче. Тупо закон природы.
Свечи-"молоты" ("висельники", мне больше нравиться "шило", осмысленнее) показывают следующую цель-уровень и сами являются уровнем.
Всё субъективно... до поры.
Короче, что - дальше ТС.
У Evgen-ya1 есть уровни на скрине. Как их готовить - не вижу. Даю чисто упрощённый вариант для осознания :-)
ps накатило жёсткое дежавю... тайм аут.
не смысл, а само по себе выражение мне понравилось. (выделено)
за уровни - понял как их можно заделать. я так делал, но не наблюдал за тиками и вообще не обратил на такой вариант внимания.
думаю што такую систему точно можно написать и самое интересное - протестировать тоже можно.
Вот нашел тут на форуме свой старый тех анализ по рублю (USDRUB) - за октябрь этого года:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Опасные пары
newdigital, 2014.10.31 18:20
Если говорить про рубль ... то тут (с точки зрения технического анализа, то есть просто глядя на график) - долгосрочные перспективы плачевные для рубля ...
Например, месячный тамфрейм - цена выше облака. Вот те решеточки внизу графика - это облако индикатора, или кумо как они говорят, выше облака - восходящий тренд, ниже - нисходящий, внутри облака - флет или ranging (забыл как этот термин по-русски).
В индикаторе Ichimoku есть одна линия, которая разграничивает график на восходящий тренд, и на низходящий (виртуально на графике естественно). Это линия Senkou Span A. И это одна из границ облака. Как узнать где эта линия? Просто поводить мышкой по границам облака ... :
Знаете какое значение этой границы? 31.00 - психологический уровень совпал в границей восходящего и низходящего тренда на месячном графике.
Это о чем говорит? Что это ослабление рубля началось задолго до нынешних политических событий и санкций ...
Кроме всех этих линий индикатора Ichimoku если еще линии поддержки и сопротивления.
Но, как мы видим - рубль ничто не сдерживает вверх ... просто в обозримом будущем нет уровня сопротивления для рубля при его движении вверх. А если вниз? Это 39.74 как ближайший уровень поддержки.
Вот если рубль снизится ниже 39.74 на закрытом месячном баре - тот тут еще есть надежда на какой-то укрепление (на коррекцию в 2015 году например). Если нет - то нет ...
Знаете когда рубль начал движение вверх и можно было открывать бай на этой паре? В начале июня прошлого года ... см на графике:
То есть, нынешний аптренд рубля - это не санкции и не политические инсинуации вокруг и т.д. Это чисто российская (как говорят в Москве) заморочка ... менеджмент (The Management) не сработал ... то есть, если бы я торговал доллар/рубль на дневках - я бы числа 12 июня прошлого года открыл бы бай по этой паре, и до сих пор бы эту позицию держал бы открытой (и сдвинул бы стоп сейчас на 41.08 например).
Илья, эта ось зла сегодня кинула тебя по евре в особо извращенной форме - никуда не пошли)))))
Иногда лучше помолчать, чем говорить...
https://www.mql5.com/ru/forum/37348/page556
Думать - зачем.
Цена идет туда, куда легче. Тупо закон природы.
Свечи-"молоты" ("висельники", мне больше нравиться "шило", осмысленнее) показывают следующую цель-уровень и сами являются уровнем.
Всё субъективно... до поры.
Короче, что - дальше ТС.
У Evgen-ya1 есть уровни на скрине. Как их готовить - не вижу. Даю чисто упрощённый вариант для осознания :-)
ps накатило жёсткое дежавю... тайм аут.
не вот так проще:
по медитировал, поставил и ушёл... ;0))
И ситуация сейчас ...
Цена пробила линию сопротивления 50.39 по закрытому месячному бару, и в долгосрочной перспективе цену ничего не сдерживает на пути вверх ... как ракета :) Потому что это значение (50.39) стало уже линией поддержки, препятствующей движению цены вниз.
Как мы видим из графика - облако (Ichimoku kumo) меняет направление 1 июня 2015 года, именно поэтому сейчас по нашему ТВ существуют прогнозы по укреплению доллара во второй половине 2015 года на уровне 41 (я думаю, они там индикатор Ichimoku тоже смотрят).
Но ближайщая ключевая линия поддержки - это 32.68 - и это даже не разворот тренда, а как бы 'совершенно точно коррекция как вторичный тренд внутри бычьего тренда', следующим этапом которого может быть разворот рынка (разворот тут, если мы говорим о второй половине 2015 года - будет где-то на 31.85 - если он вообще будет).
Это месячный график (на долгосрочную перспективу).
То есть - рубль опустится до 41 во второй половине 2015 года только если будет мировая война, а мы в ней участвовать совсем не будем (и знать о ней не будем), но всех выиграем (извиняюсь за шутку). По другому 41 не получается.
Что это означает для нас? Это означает то, что мы еще не вкусили всех прелестей этого ослабления рубля (все еще впереди).
Это был месячный график.