FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 463
1)при стопе 140пп. тп от 70 и до разумного предела последнее закрытие по 2ум сделкам 80 и 160 пп. - анализируй ещё.
2)Правильное понятие что здесь постоянно доносят - должно согласовываться с рынком - ну не дойдёт ОН до ТП - можете не мучится.
3)И то же немаловажное - психилогическое равновесие - перезаходы в ту же сторону после стопов - нонсенс.
прям бальзам на душу =0
держи еще один:
окейно. п.1 и п.2 появится после доработки стратегии по 3-му
хватит не эту неделю, 22 покупка - 25.5 продажа после нонок.
а это КУКЛ мне скинул для работы...
хватит не эту неделю, 22 покупка - 25.5 продажа после нонок.
не а.
Я же тебя научил индюки чистить уже.
Всё-таки,как-то индюк от индюка отличаются в кишках,а профану нужно фотографическое совпадение. Противный Ты -ладно попробую разобраться.
Так показано на скрине все
стоп 1,5615
сигнал пропал. Можно не входить
дак вот и ставь такой тейк! и не мучайся. у тебя же 10 попыток ... понял где ошибка? где тейк то получится?
ерунда какая.
я крою при обратном сигнале и/или по БЭУ