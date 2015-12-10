FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 463

Новый комментарий
[Удален]  
Ishim:

1)при стопе 140пп. тп от 70 и до разумного предела последнее закрытие по 2ум сделкам 80 и 160 пп. - анализируй ещё.

2)Правильное понятие что здесь постоянно доносят - должно согласовываться с рынком - ну не дойдёт ОН до ТП - можете не мучится.

3)И то же немаловажное - психилогическое равновесие - перезаходы в ту же сторону после стопов  - нонсенс. 

окейно. п.1 и п.2 появится после доработки стратегии по 3-му
 
IRIP:

прям бальзам на душу =0

держи еще один:


 
_new-rena:
окейно. п.1 и п.2 появится после доработки стратегии по 3-му

хватит не эту неделю, 22 покупка - 25.5 продажа  после нонок.

 

а это КУКЛ мне скинул для работы...


[Удален]  
Ishim:

хватит не эту неделю, 22 покупка - 25.5 продажа  после нонок.

ок. смотри личку
 
_new-rena:

не а.

Я же тебя научил индюки чистить уже.

Всё-таки,как-то индюк от индюка отличаются в кишках,а профану нужно фотографическое совпадение. Противный Ты -ладно попробую разобраться.
[Удален]  
Fisht_1:
Всё-таки,как-то индюк от индюка отличаются в кишках,а профану нужно фотографическое совпадение. Противный Ты -ладно попробую разобраться.
команды одни и те же, как и бай/селл )))
[Удален]  
IRIP:

Так показано на скрине все

стоп 1,5615

сигнал пропал. Можно не входить 

и профит тоже...
 
_new-rena:
дак вот и ставь такой тейк!  и не мучайся. у тебя же 10 попыток ... понял где ошибка? где тейк то получится?

ерунда какая. 

я крою при обратном сигнале и/или по БЭУ 

[Удален]  
нонки сегодня на открытии NYCE
1...456457458459460461462463464465466467468469470...871
Новый комментарий