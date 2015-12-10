FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 161
Мерзни-мерзни, волчий хвост. Падай-падай, долбаная евра.
)))
Наверно все типа ждут еврофранка на 1,2000 - 10 пуков осталось ))... ждем... может и до 27 ноября будут му-му гонять...
А кто-нибудь видел 1.20? В 2008 было 0.97.........Мне хоть бы 0.81 дождаться:
к чьему - то рыжью писец пришел...
Бикус,зачем Тебе нужно чтобы евра падала? Сегодня её снижение стандартное для флета,в соответствии с волновой теорией Элиотта-всю прошлую неделю флетовала,это называется наторговка.........вообще не пойму этого физического явления в природе...........то ли акулы притихли и Мы видим шум рынка,то ли инопланетяне перестраивают канал связи........но знаю-рынок может кинуть куда угодно,а скорее куда не ждём. На Моём скрине цену к среде-четвергу зажимает классический треугольник и не удивлюсь,если пробьёт вверх.
фиксануть на откат:
Бикус,зачем Тебе нужно чтобы евра падала?
Как это зачем??? Патамушта я её продаю.
А волны там или флеты, акулы всякие с Уолстрита, треугольники... я даже слов таких не знаю.
да и пора бы честь знать...
Спасибо !