FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 161

Новый комментарий
 

Мерзни-мерзни, волчий хвост. Падай-падай, долбаная евра. 

))) 

 
kwinto:
Наверно все типа ждут еврофранка на 1,2000  - 10 пуков осталось ))... ждем... может и до 27 ноября будут му-му гонять...

А кто-нибудь видел 1.20? В 2008 было 0.97.........Мне хоть бы 0.81 дождаться:

 

 

к чьему - то рыжью писец пришел...


 
kwinto:
Наверно все типа ждут еврофранка на 1,2000  - 10 пуков осталось ))... ждем... может и до 27 ноября будут му-му гонять...
..............А можно уточнить время,чтобы успеть привести себя в порядок.
 
Bicus:

Мерзни-мерзни, волчий хвост. Падай-падай, долбаная евра. 

))) 

Бикус,зачем Тебе нужно чтобы евра падала? Сегодня её снижение стандартное для флета,в соответствии с волновой теорией Элиотта-всю прошлую неделю флетовала,это называется наторговка.........вообще не пойму этого физического явления в природе...........то ли акулы притихли и Мы видим шум рынка,то ли инопланетяне перестраивают канал связи........но знаю-рынок может кинуть куда угодно,а скорее куда не ждём. На Моём скрине цену к среде-четвергу зажимает классический треугольник и не удивлюсь,если пробьёт вверх.

 

 

фиксануть на откат:


 
gnawingmarket:

Бикус,зачем Тебе нужно чтобы евра падала?  

Как это зачем??? Патамушта я её продаю.

А волны там или флеты, акулы всякие с Уолстрита, треугольники... я даже слов таких не знаю. 

 
И что-то мне кажется, что в этот раз 1.23 потрогаем за пушистые.
 

да и пора бы честь знать...


 
а не купить ли на 1,2435    Еврочку  ?

Спасибо !
1...154155156157158159160161162163164165166167168...871
Новый комментарий