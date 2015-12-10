FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 212

Spekul:
так он крупный инвестор, ему можно))

в точку!

ну, и я о том же )))

спекуль, куда щас жахаешь - продаешь/покупаешь? я на своей жахалке запродал, шобэ не скучно было - жахалку сделал, для развлекухи ))))

ща вместе бум жахать, може разгоним $7 до мульта? ))))

 
_new-rena:

я с утра в покупках по евре, жахнул на все 7$, должны разогнать, а иначе ни как))
Spekul:
аааа, ну понял. когда уже продашь мне ? ))))
 
_new-rena:
пока так, по ходу еще собираю, а продавать пока рано))


Spekul:

пока так, по ходу еще собираю, а продавать пока рано))


))) ну сразу видно, кто тут крупный инвестор, т.е. жахальщик ))))

монстрик, силён бродяга, так держать!

 
_new-rena:

ну мне еще даже до мелкого инвестора расти и расти, со своих вложенных 7$

дело еще в том чем будет больше расти на этом счете эквити, тем меньше процент риска буду закладывать

вот такие вот пироги))

Spekul:

ну мне еще даже до мелкого инвестора расти и расти, со своих вложенных 7$

да я про то, что ты на операцию тратишь стока же, как и крупняк, так что, крупные могут и позавидовать )))
 
_new-rena:
согласен здесь и риск меньше потерять, но это пока.
Spekul:

дело еще в том чем будет больше расти на этом счете эквити, тем меньше процент риска буду закладывать

вот такие вот пироги))

ну и я таку же стратежку заделал
 
_new-rena:
хорошая стратежка, но здесь я спекулятору уже начну проигрывать, так как у него процент риска растет вместе с эквити
