FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 212
так он крупный инвестор, ему можно))
в точку!
ну, и я о том же )))
спекуль, куда щас жахаешь - продаешь/покупаешь? я на своей жахалке запродал, шобэ не скучно было - жахалку сделал, для развлекухи ))))
ща вместе бум жахать, може разгоним $7 до мульта? ))))
я с утра в покупках по евре, жахнул на все 7$
аааа, ну понял. когда уже продашь мне ? ))))
пока так, по ходу еще собираю, а продавать пока рано))
))) ну сразу видно, кто тут крупный инвестор, т.е. жахальщик ))))
монстрик, силён бродяга, так держать!
ну мне еще даже до мелкого инвестора расти и расти, со своих вложенных 7$
дело еще в том чем будет больше расти на этом счете эквити, тем меньше процент риска буду закладывать
вот такие вот пироги))
да я про то, что ты на операцию тратишь стока же, как и крупняк, так что, крупные могут и позавидовать )))
ну и я таку же стратежку заделал