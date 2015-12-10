FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 486
Зорича закодируй.
собственно шаблону уже 3 года.
Уверен? ))) Тогда у тебя еще есть шанс стать настоящим вальяжным трейдуном и порвать с ненавистным Ахметом )))
Предсказывать я и сам умею. (иногда пользуюсь, а ахмет это мем Стренджа - придумай что нибудь своё)
Респект-Я так терпеливо не смог бы.
за выходные разметил трендовые по хаям лоям (где то в 12м) так и висит, флет хорошо отскакивает от трендовых, а вот последний тренд вниз - вообще доказал, что это ничего не значит.
Ты на работе там его еще так не называешь?))))
кого его ? (на работе у мну только подчинённые - как хочу так и назову)))), а начальство есть канечна - видимся редко)
Не заплетай им моск)