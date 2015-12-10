FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 486

Новый комментарий
 
Fisht_1:
Зорича закодируй.
У Зорича все просто, умеет ждать)
 
Ishim:
собственно шаблону уже 3 года.
Респект-Я так терпеливо не смог бы.
 
artikul:
Уверен? ))) Тогда у тебя еще есть шанс стать настоящим вальяжным трейдуном и порвать с ненавистным Ахметом )))
Предсказывать я и сам умею. (иногда пользуюсь, а ахмет это мем Стренджа - придумай что нибудь своё)
 
Ishim:
Предсказывать я и сам умею. (иногда пользуюсь, а ахмет это мем Стренджа - придумай что нибудь своё)
А я думал что Стренж - это протокукл )))
 
Ishim:
Предсказывать я и сам умею. (иногда пользуюсь, а ахмет это мем Стренджа - придумай что нибудь своё)
Ты на работе там его еще так не называешь?))))
 
Fisht_1:
Респект-Я так терпеливо не смог бы.
за выходные разметил трендовые по хаям лоям (где то в 12м) так и висит, флет хорошо отскакивает от трендовых, а вот последний тренд вниз - вообще доказал, что это ничего не значит.
[Удален]  
Ishim:
за выходные разметил трендовые по хаям лоям (где то в 12м) так и висит, флет хорошо отскакивает от трендовых, а вот последний тренд вниз - вообще доказал, что это ничего не значит.
 
stranger:
Ты на работе там его еще так не называешь?))))
кого его ? (на работе у мну только подчинённые - как хочу так и назову)))), а начальство есть канечна - видимся редко)
 
Ishim:
кого его ? (на работе у мну только подчинённые - как хочу так и назову)))), а начальство есть канечна - видимся редко)
Взаимностью отвечают?
 
stranger:
Не заплетай им моск)
он дело говорит! бакс практически не поддаётся ТА, торгуй пары без бакса!
1...479480481482483484485486487488489490491492493...871
Новый комментарий