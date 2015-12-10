FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 53

Bicus:
На минутках, когда прибыль в размере 5-10 пунктов (в среднем), а время жизни сделок несколько минут, редко часов, - наличие тренда уже не важно. По сделкам это видно.
Ребята, то о чем вы здесь спорите, уже хрен знает годков сколько практикуется в амеровских пропах. Только потом они приходят к более длительным сделкам, потому как это очень большой напряг, виски после работы много идет)))
Silent:

Не, где то не соображу.

Права запрещают выполнение скриптов со сторонних источников?

да можно и метак за пояс заткнуть при желании

вообще хозяин на компе всегда один

Bicus:
На минутках, когда прибыль берется в размере 5-10 пунктов (в среднем), а время жизни сделок несколько минут, редко часов, - наличие тренда уже не важно. По сделкам это видно.
Спорить не буду, с мобилы не удобно анализировать, сколько у него сделок за период мониторинга того счета?

пункты четырехзначные или пяти?
 
stranger:
Ребята, то о чем вы здесь спорите, уже хрен знает сколько лет практикуется в амеровских пропах.

Дык, там тема так и начинается "Тема старая, противоречивая, неоднозначная."

_new-rena:

да

...

Понятно.

_new-rena:

...можно и метак за пояс заткнуть при желании

вообще хозяин на компе всегда один

Сделать это можно разными способами.

 
Bicus:

Не видел я чтобы он что-то показывал. Волны какие-то и прочая антинаучная хрень.

))) 

Соблюдаю пропорциональность 1 к 100 и увеличив депозит четыре раза по 1000%. И того выходит со ста миллион!  
 

Bicus:
На минутках, когда прибыль берется в размере 5-10 пунктов (в среднем), а время жизни сделок несколько минут, редко часов, - наличие тренда уже не важно. 

По сделкам это видно.

Вот так это на графике EURUSD выглядит:


 

ИванИванов, ответы на все свои вопросы вы найдете в той ветке. ПрофитМастер не делал никаких секретов, рассказал о торгуемых паттернах, есть скрины. Описаны и переживания. ))))

Его даже уговорили на запись видео своей торговли. Но... тамошние тролли довели дело до того, что модер просто закрыл ветку. А жаль. Вот как раз видео и хотелось бы посмотреть.

 
tol64:

Вот так это на графике EURUSD выглядит:

Ух ты. Вы тоже за ним следили?
а киви тем временем продолжало радовать посетителей....
 
Bicus:
Ух ты. Вы тоже за ним следили?
Нет. ) Просто скачал отчёт сейчас и скриптом вывел сделки на график для детального изучения.
