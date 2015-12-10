FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 53
На минутках, когда прибыль в размере 5-10 пунктов (в среднем), а время жизни сделок несколько минут, редко часов, - наличие тренда уже не важно. По сделкам это видно.берется
Не, где то не соображу.
Права запрещают выполнение скриптов со сторонних источников?
да можно и метак за пояс заткнуть при желании
вообще хозяин на компе всегда один
Ребята, то о чем вы здесь спорите, уже хрен знает сколько лет практикуется в амеровских пропах.
Дык, там тема так и начинается "Тема старая, противоречивая, неоднозначная."
да
...
Понятно.
Сделать это можно разными способами.
Не видел я чтобы он что-то показывал. Волны какие-то и прочая антинаучная хрень.
)))
Bicus:По сделкам это видно.
На минутках, когда прибыль берется в размере 5-10 пунктов (в среднем), а время жизни сделок несколько минут, редко часов, - наличие тренда уже не важно.
Вот так это на графике EURUSD выглядит:
ИванИванов, ответы на все свои вопросы вы найдете в той ветке. ПрофитМастер не делал никаких секретов, рассказал о торгуемых паттернах, есть скрины. Описаны и переживания. ))))
Его даже уговорили на запись видео своей торговли. Но... тамошние тролли довели дело до того, что модер просто закрыл ветку. А жаль. Вот как раз видео и хотелось бы посмотреть.
Ух ты. Вы тоже за ним следили?