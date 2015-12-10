FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 770
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но еще держишь?
Но еще держишь?
Серый штрих внизу - расчетное дно )))
вышел
2167 для бая у меня...
Да я понял уже, вышел и гуляешь))))))
Да. Называется" ап и тигры у ног моих сели"... :-)
Да я понял уже, вышел и гуляешь))))))
да. :-) От души всех "валютных спекулянтов" поздравляю!
Профессор Женя, а еще я верю в луня по 1840, в индекс бакса по 92 и в НЕГО