FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 806
Кто будет укрепять Рубль? А нужно его вообще укреплять? - НЕТ!
НО при этом Китай присоединился к Индии в вопросе оказания помощи российской экономике, а более близкие к России Белоруссия и Казахстан стараются подстраховаться и обеспечить себе новые связи на будущее, пишет EUobserver.com. Читайте перевод ИноСМИ : http://inosmi.ru/sngbaltia/20141224/225135437.html?utm_source=fb1
нужен отказ в привязке рубля к доллару для населения... А внешний курс пусть балтается как хочет
ЛЮБОЙ
Если это будет единственный способ расчета за блага
ведь с долларом так и происходит
А вот это точно. Такое было во времена Брежневского Застоя.........как бы.
Граждане! Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь рублевые спекулянты, беспризорные трейдеры, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. )))
))))
Ирип,Ты получил в личку или не дошло?
Из-за обвала рубля Россия была вынуждена свернуть проект по строительству газопровода «Южный поток».
Однако санкции ЕС против банков и энергетических компаний лишь ухудшают ситуацию, не давая возможности попавшим в черный список компаниям погашать долги на международных рынках
Из войны санкций между ЕС и Россией Белоруссия и Казахстан извлекли экономические выгоды за счет реэкспорта в Россию продуктов питания из стран ЕС, ввоз которых их большой сосед запретил.
Южный поток никто не сворачивал, а рассматривали и ждали разрешения на его строительство по территории некоторых европейских стран. Разрешения сначала не было, а на текущий момент оно где то уже на выходе.
Российская экономика не нуждается в помощи и очень даже самодостаточна. Просто кое-что перестали производить, т.к. проще перепродать готовое из-за границы за тот же доход.
Отказ от привязки рубля к доллару населению не интересен и пофик как процедура по существу. Привязка к доллару появляется, когда РФ начинает заглядывать что там есть хорошего за границей.
Насчет санкций - они точно также как и форекс - что то теряем, что то находим, причем взаимно, т.к. рушатся и корректируются веками наработанные взаимовыгодные отношения.
Всем Привет! Профитов!
Ну что тут у нас в датском королевстве?
интерестно, сколько внизу народу осталось? =)
В смысле - поселлилось на 2-4 года ?
Пока ещё не факт, что и тех кто байкнул не вынесут перед полётом.