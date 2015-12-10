FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 794

pako:
железо-бетонные?
Не ехидничайте, юноша )))
 
Хуже)
 
Че он смеется, они ж красивые, разноцветные... 
 
Без стрелочек как-то неуютно )))
 
Делов то)

 

 
_new-rena:
у меня по рельсам все пары кроме еньки двинули в бай, но не спят ))))

Индекс Н1


Может, имеет смысл с ним сравнивать?

Хотя я не уверен, что это рельсы :-)

 
Даа, Учитель объяснил бы что это такое и куда идти... с этим...
оно самое )))

ну щас я нашёл с каким котировщиком работать. у него всё есть.

как правильно называется эта фишка в метаке?

(некоторые пары уже в продаже...)

 
stranger:
Даа, Учитель объяснил бы что это такое и куда идти... с этим...

Неужели... это она? Я нашел её!!!


:-)

 
Ну что, проносить на следующий год бум по традиции?)))
