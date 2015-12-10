FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 794
железо-бетонные?
железо-бетонные?
Не ехидничайте, юноша )))
Че он смеется, они ж красивые, разноцветные...
Без стрелочек как-то неуютно )))
Делов то)
у меня по рельсам все пары кроме еньки двинули в бай, но не спят ))))
Индекс Н1
Может, имеет смысл с ним сравнивать?
Хотя я не уверен, что это рельсы :-)
оно самое )))
ну щас я нашёл с каким котировщиком работать. у него всё есть.
как правильно называется эта фишка в метаке?
(некоторые пары уже в продаже...)
Даа, Учитель объяснил бы что это такое и куда идти... с этим...
Неужели... это она? Я нашел её!!!
:-)