tuma88:
даю сигнал )))
Покупать на лоу 1,2357  Стоп 1,2320 
Конечно  37 п   стоп   многовато .
Ну так поставьте меньше. Либо купите позже, когда цена опустится ниже. Отложку поставьте. ))
 

Однозначно спекуляции с рублём.......и не без помощи наших "бедных русских" с Рублёвки и их забугорных друзей....а может быть и кого из Центробанка...........Путин сказал найдём и накажем........если кто торгует рублём-скоро праздник.....Мне плевать опускается рубль или поднимается,но такой длинный подъём пары не обойдётся без 60%-го снижения.

 

 

продал на коррекцию:


 
tuma88:
Пока  1,2350  дно .
и не одно - не сейчас, один на бай, два на селл.
 

и покупать ваще не стоит

prematurely

 
gnawingmarket:

На рубле - ТА - отдыхает. Тут люди говорят - скоро он будет котироваться за 50. :-)

Так что ИМХО - никакой коррекции...

Бальзам - раз, два

противникам роста евры:


 
R0MAN:

На рубле - ТА - отдыхает. Тут люди говорят - скоро он будет котироваться за 50. :-)

Так что ИМХО - никакой коррекции...


Это жаль или хорошо?

...Не разбираюсь особо в этих делах и....разбираться не хочу.....но вижу волна вверх и вверх-т.е. волну таскают за волосы,а это уже не волна(из чего состоит жизнь),а ху-ня на постном масле......

 

Ваш бальзам это - вера!? На здоровье! ) 

 
Чорт побери, не на ту лошадку сел. Надо было вчера usdjpy покупать, а не евру продавать.
