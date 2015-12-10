FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 122
даю сигнал )))
Покупать на лоу 1,2357 Стоп 1,2320
Конечно 37 п стоп многовато .
Однозначно спекуляции с рублём.......и не без помощи наших "бедных русских" с Рублёвки и их забугорных друзей....а может быть и кого из Центробанка...........Путин сказал найдём и накажем........если кто торгует рублём-скоро праздник.....Мне плевать опускается рубль или поднимается,но такой длинный подъём пары не обойдётся без 60%-го снижения.
продал на коррекцию:
Пока 1,2350 дно .
и покупать ваще не стоит
prematurely
На рубле - ТА - отдыхает. Тут люди говорят - скоро он будет котироваться за 50. :-)
Так что ИМХО - никакой коррекции...
Бальзам - раз, два.
противникам роста евры:
Это жаль или хорошо?
...Не разбираюсь особо в этих делах и....разбираться не хочу.....но вижу волна вверх и вверх-т.е. волну таскают за волосы,а это уже не волна(из чего состоит жизнь),а ху-ня на постном масле......
Ваш бальзам это - вера!? На здоровье! )