FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 449

artikul:
Оборжаться с вами можно ))) Меж тем все предопределено заранее ))) Всем до после ужина пока )))
Оборжаться можно только с ваших комментов, профессор.
 
о у кого то еще ужин// а у кого-то уже ночь
 
Evgen-ya1:
о у кого то еще ужин// а у кого-то уже ночь
Евру продала?
 
Вот честной народ - истинно говорю вам! не верьте монаху с бородой (накладной) - чистый жулик!
 
stranger:
Оборжаться можно только с ваших комментов, профессор.
На то ты и трейдун, Стренж, чтобы во флетах метаться и стопы во все стороны мять )))
 
Ishim:
Вот честной народ - истинно говорю вам! не верьте монаху с бородой (накладной) - чистый жулик!
Учитель, Вы что, мы верим только Вам 
 
artikul:
На то ты и трейдун, Стренж, чтобы во флетах метаться и стопы во все стороны мять )))

Да, профессор, да)

Вы с Сенсеем не братья? по разуму.... 

А чо вы не в духе, профессор, баксы ваши ломанули? Так там у вас было то всего 70))) 

 
stranger:
Евру продала?
и купила и продала// отлично//
 
stranger:

Да, профессор, да)

Вы с Сенсеем не братья? по разуму.... 

ты ещё всем расскажи про сщастие ))) (трейдерское)
stranger:
А вот у тебя мысля правильная, ничего то не изменилось)
кроме депо ))))
