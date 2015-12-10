FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 516

_new-rena:
ответ нам дал модератор. там всё есть. нужно задать подокну высоту равную нулю. подокно останется, но его просто не будет видно.

Вообще-то перед передачей окну размера нужно ещё получить номер этого подокна. Это будет правильно.

Справка по ChartWindowFind. 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Сообщает номер окна графика с указанным индикатором              |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetIndicatorSubWindowNumber(long chartID=0,string short_name="")
  {
   int window=-1;
//--- 
   if((ENUM_PROGRAM_TYPE)MQL5InfoInteger(MQL5_PROGRAM_TYPE)==PROGRAM_INDICATOR)
     {
      //--- функция вызвана из индикатора,имя не требуется
      window=ChartWindowFind();
     }
   else
     {
      //--- функция вызвана из эксперта или скрипта
      window=ChartWindowFind(0,short_name);
      if(window==-1) Print(__FUNCTION__+"(): Error = ",GetLastError());
     }
//---
   return(window);
  }
 
_new-rena:

намучаешься с этим, и всё - откроешь себе путь к программированию.

советую мучать на демо, предварительно сохранив первоначальный вариант индикатора.

Я там бегло открыл пока-сразу возник вопрос: там упоминается mql5,он дал ссыль случайно не в программирование 5-ки? Я здесь. I'm here.
[Удален]  
artikul:
Нет никаких индикаторов ))) Это все нарисованые мечты о лучшей жизни )))
все равно индикатор наглядно показывает идею. потом он уже и не нужен...
[Удален]  
Fisht_1:
Я там бегло открыл пока-сразу возник вопрос: там упоминается mql5,он дал ссыль случайно не в программирование 5-ки? Я здесь. I'm here.

4-рка уже проглатывает 5-рошные команды. правда процесс модернизации 4-рки идёт не без проблем))) матьками, матьками, но идёт )))

пиши на 4-рке, будет работать.

 
artikul:
Fisht_1:
_new-rena:

4-рка уже проглатывает 5-рошные команды. правда процесс модернизации 4-рки идёт не без проблем))) матьками, матьками, но идёт )))

пиши на 4-рке, будет работать.

Приведённый код корректно работает и на mql4 и на mql5.
[Удален]  
barabashkakvn:
Приведённый код корректно работает и на mql4 и на mql5.
да, я вижу.
 
_new-rena:
4-рка уже проглатывает 5-рошные команды. правда процесс модернизации 4-рки идёт не без проблем))) матьками, матьками, но идёт )))
Да,чтоб она модератора заглатила,который Меня забанил за литературное слово до 3 января...............Мне надо убрать под-окно и всё.........Мне кажется Я не готов ещё лезть по уши в программирование по причине наличия тысяч прог в свободном доступе-да и счастье не в этом.........так подстроить под себя что-то.
[Удален]  
Fisht_1:
Да,чтоб она модератора заглатила,который Меня забанил за литературное слово до 3 января...............Мне надо убрать под-окно и всё.........Мне кажется Я не готов ещё лезть по уши в программирование по причине наличия тысяч прог в свободном доступе-да и счастье не в этом.........так подстроить под себя что-то.
не бери в голову. мы же до сих пор общаемся. наличие подокна - не мешает работе. у тебя время есть. потом сам же будешь делать себе всё что угодно - любую идею воплотишь. не пройдя через это, нервы на форе оставишь. поставь для себя ещё один метак с демкой и занимайся сколько угодно.
