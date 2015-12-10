FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 516
ответ нам дал модератор. там всё есть. нужно задать подокну высоту равную нулю. подокно останется, но его просто не будет видно.
Вообще-то перед передачей окну размера нужно ещё получить номер этого подокна. Это будет правильно.
Справка по ChartWindowFind.
намучаешься с этим, и всё - откроешь себе путь к программированию.
советую мучать на демо, предварительно сохранив первоначальный вариант индикатора.
Я там бегло открыл пока-сразу возник вопрос: там упоминается mql5,он дал ссыль случайно не в программирование 5-ки?
4-рка уже проглатывает 5-рошные команды. правда процесс модернизации 4-рки идёт не без проблем))) матьками, матьками, но идёт )))
пиши на 4-рке, будет работать.
Нет никаких индикаторов ))) Это все нарисованые мечты о лучшей жизни )))
Пиво пей безалкогольное. Скальпели не нужны,гаечные ключи.........далеко пойдём! ........Птица ни сеет,ни жнёт,а счастлива.
Приведённый код корректно работает и на mql4 и на mql5.
4-рка уже проглатывает 5-рошные команды. правда процесс модернизации 4-рки идёт не без проблем))) матьками, матьками, но идёт )))
Да,чтоб она модератора заглатила,который Меня забанил за литературное слово до 3 января...............Мне надо убрать под-окно и всё.........Мне кажется Я не готов ещё лезть по уши в программирование по причине наличия тысяч прог в свободном доступе-да и счастье не в этом.........так подстроить под себя что-то.