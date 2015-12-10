FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 675
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Главой нацбанка пойдешь?
как там картоха? (семена не заморозь)
дикий отлив... все кто наращивал баи могли быть вынесены... :-)
до куда луня мово спустят?
ТР по нем 1245 у меня...
Сенсей, тебе шо, обязательно альп... скрины выкладывать, других нельзя?)))
Я на отливе немного взял с утреца. ))
вот опять интервенцию бахнули по евро на 2532 - только что )) - а че еще делать сиди и жди 1,4000)) а вниз пойдет так продам или еще подожду и докуплю, если бу сработает
до куда луня мово спустят?
ТР по нем 1245
Сенсей, тебе шо, обязательно альп... скрины выкладывать, других нельзя?)))
по ним денех не дадут, а так ... конечно выкладывай )))
Так ты счет хотя б заведи))))))))))))
Так тебе на работу ходить и нех уже, смысл?)))))