FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 675

Новый комментарий
 
stranger:
Главой нацбанка пойдешь?
 
Ishim:
как там картоха? (семена не заморозь)
вот опять интервенцию бахнули по евро на 2532 - только что )) - а че еще делать сиди и жди 1,4000)) а вниз пойдет так продам или еще подожду и докуплю, если бу сработает
 
R0MAN:
дикий отлив... все кто наращивал баи могли быть вынесены... :-)
Я на отливе немного взял с утреца. ))
 
stranger:

до куда луня мово спустят?

ТР по нем 1245 у меня...

 
Ishim:

Сенсей, тебе шо, обязательно альп... скрины выкладывать, других нельзя?)))

 

 
tol64:
Я на отливе немного взял с утреца. ))
Поздравляю. Я докупил ещё ... :-)
 
kwinto:
вот опять интервенцию бахнули по евро на 2532 - только что )) - а че еще делать сиди и жди 1,4000)) а вниз пойдет так продам или еще подожду и докуплю, если бу сработает
тут одна весч нужна называется - оклад! (у мну есть - можно и посидеть) 
 
Ilij:

до куда луня мово спустят?

ТР по нем 1245

До куда моего фунта поднимут... 
 
stranger:

Сенсей, тебе шо, обязательно альп... скрины выкладывать, других нельзя?)))

 

по ним денех не дадут, а так ... конечно выкладывай )))
 
Ishim:
по ним денех не дадут, а так ... конечно выкладывай )))

Так ты счет хотя б заведи))))))))))))

Так тебе на работу ходить и нех уже, смысл?)))))

1...668669670671672673674675676677678679680681682...871
Новый комментарий