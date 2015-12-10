FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 594

Новый комментарий
 
Ishim:

СКР предложил уголовное наказание за манипулирование на валютном рынке - http://top.rbc.ru/finances/11/12/2014/548999492ae596f55584b697 

 

пока на свободе... 

Читал. Знаю... :-)

Набиулина - выразила своё не согласиё... :-)

 
IRIP:
большинство там рисованных, для понту ... это все одно, что продавать ТОЧНО ЗОЛОТОНОСНЫЕ УЧАСТКИ на реке, всем желающим
А какой смысл рисовать? Что то не въезжаю?)
[Удален]  
Ishim:
вечером бай! утром сел (((
бай АП ))) (где то я такое слышал...)
[Удален]  
stranger:
А какой смысл рисовать? Что то не въезжаю?)
реклама - двигатель торговли
 
_new-rena:
реклама - двигатель торговли
Так а что они рекламируют? Ну, выложил там стейт, и?
[Удален]  
stranger:
Так а что ои рекламируют? Ну, выложил там стейт и?
липовых вначале наложили и айда, поторгуем. жизнь прекрасна, но только у нас )))
 
_new-rena:
липовых вначале наложили и айда, поторгуем. жизнь прекрасна, но только у нас )))
Ёпт, оказывается только у нас все плохо 
[Удален]  
stranger:
Ёпт, оказывается только у нас все плохо 

у нас то нечО, немножко получше худьшего. Роман вон, читал уже говорит... Интересуется - куда ветер дует по рублю...

... и голосовалку сделал .............

 

Падает )))

 
artikul:

Падает )))

А у нас растет))) 

1...587588589590591592593594595596597598599600601...871
Новый комментарий