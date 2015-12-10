FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 594
СКР предложил уголовное наказание за манипулирование на валютном рынке - http://top.rbc.ru/finances/11/12/2014/548999492ae596f55584b697
пока на свободе...
Читал. Знаю... :-)
Набиулина - выразила своё не согласиё... :-)
большинство там рисованных, для понту ... это все одно, что продавать ТОЧНО ЗОЛОТОНОСНЫЕ УЧАСТКИ на реке, всем желающим
вечером бай! утром сел (((
А какой смысл рисовать? Что то не въезжаю?)
реклама - двигатель торговли
Так а что ои рекламируют? Ну, выложил там стейт и?
липовых вначале наложили и айда, поторгуем. жизнь прекрасна, но только у нас )))
Ёпт, оказывается только у нас все плохо
у нас то нечО, немножко получше худьшего. Роман вон, читал уже говорит... Интересуется - куда ветер дует по рублю...
... и голосовалку сделал .............
Падает )))
А у нас растет)))