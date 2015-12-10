FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 86

Ilij:

ну я хз, падает усе, что с канадцем

???? usdcad падает???

Он с конца 2012г в рост идет. А локально - с июля месяца этого года. Конечно же, не исключаю, что он развернуться может. Но для этого стопы и придуманы.

 
Ishim:
слушай я стейты только вчера показывал!

Да шутим мы) Так шо там в Воронеже, холодает?)

Ушел, опять я шо то не то ляпнул  

[Удален]  
stranger:

торгует, сам же просил запечатать селлку в конвертик
 
_new-rena:
ааа, запечатывать пошел? 
[Удален]  
stranger:
ну не только. торговый план строит скорее всего плюсом. ну себе конечно, не нам (
 
_new-rena:
Шаман на счетах деревянных с трудом, какой план?)))

Ладно, до завтра до обеда, Учителю привет. 

 

Вопрос вот МТ4

 

Два раза щелкнешь мышью по вкладке Торговля получается вот что:

 

а это МТ5

 

Два раза щелкнешь мышью по вкладке Торговля получается вот что:

 

Почему происходит такое безобразие? 

 
Speculator_:

Извините, исправим.

Поломали случайно.

 
stranger:

всё нормально - ждём.
 
Лунь без выпендрежа не может ходить ))) уровни те же,всё что ниже-бонус )))
