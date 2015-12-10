FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну я хз, падает усе, что с канадцем
???? usdcad падает???
Он с конца 2012г в рост идет. А локально - с июля месяца этого года. Конечно же, не исключаю, что он развернуться может. Но для этого стопы и придуманы.
слушай я стейты только вчера показывал!
Да шутим мы) Так шо там в Воронеже, холодает?)
Ушел, опять я шо то не то ляпнул
Да шутим мы) Так шо там в Воронеже, холодает?)
Ушел, опять я шо то не то ляпнул
торгует, сам же просил запечатать селлку в конвертик
ааа, запечатывать пошел?
ну не только. торговый план строит скорее всего плюсом
Шаман на счетах деревянных с трудом, какой план?)))
Ладно, до завтра до обеда, Учителю привет.
Вопрос вот МТ4
Два раза щелкнешь мышью по вкладке Торговля получается вот что:
а это МТ5
Два раза щелкнешь мышью по вкладке Торговля получается вот что:
Почему происходит такое безобразие?
Вопрос вот МТ4
Два раза щелкнешь мышью по вкладке Торговля получается вот что:
а это МТ5
Два раза щелкнешь мышью по вкладке Торговля получается вот что:
Почему происходит такое безобразие?
Извините, исправим.
Поломали случайно.
Да шутим мы) Так шо там в Воронеже, холодает?)
Ушел, опять я шо то не то ляпнул