FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 643
Да какая разница то, будут, не будут.
Я ИНТЕРЕСУЮСЬ БУДУТ МЕНЯТЬ ИЛИ НЕТ
Так эт не к нам, это в ФРС)))
покажи ему блошку - отстанет ))
Та не, он думает что мы тут решаем менять ставки или нет))) Ты не менял?!!!
Ставки менятся не будут! (ставки сделаны Господа!)
Не менял значит... ну, хорошо тогда)
Если будешь менять, то в среду - запиши.
не ужели дадут фунту упать до 1.48?
До 54 думаю свалимся, там глянем, че сразу до 48?) Вообще пока на 55 смотрю.
Смотрю и Илью вспоминаю, закрыл 20 пипок, много грит не надо мне)))))))
И пошел биться с непобедимым лунем)
почему непобедимый?
Да так, прикалываюсь, первое сопротивление у него хорошее на 1840 где то, чего его солить то)
чего дергаться?