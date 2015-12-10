FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия - страница 643

stranger:
Да какая разница то, будут, не будут.
Я ИНТЕРЕСУЮСЬ БУДУТ МЕНЯТЬ ИЛИ НЕТ
 
diablo_789:
Так эт не к нам, это в ФРС)))
 
stranger:
покажи ему блошку - отстанет ))
 
Ishim:
Та не, он думает что мы тут решаем менять ставки или нет))) Ты не менял?!!!
 
stranger:
Ставки менятся не будут! (ставки сделаны Господа!)
 
Ishim:
Не менял значит... ну, хорошо тогда)

Если будешь менять, то в среду - запиши. 

 
не ужели дадут фунту упать до 1.48?
 
IRIP:
До 54 думаю свалимся, там глянем, че сразу до 48?) Вообще пока на 55 смотрю.

Смотрю и Илью вспоминаю, закрыл 20 пипок, много грит не надо мне))))))) 

И пошел биться с непобедимым лунем) 

 

 
stranger:

почему непобедимый? 

 
IRIP:

Да так, прикалываюсь, первое сопротивление у него хорошее на 1840 где то, чего его солить то)

чего дергаться? 

 

